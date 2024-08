Dal centro storico alle stazioni passando per porto e autostrade: Ferragosto di controlli a tappeto

Genova. Focus sul centro storico, da via Pré a via Gramsci passando per Sottoripa, dove sabato un pusher di 33 anni è stato accoltellato da un rivale rischiando di morire. Alla vigilia di Ferragosto in questura si è riunito il tavolo tecnico interforze, in cui sono state passate al vaglio le priorità operative e sono state stabilite le misure di prevenzione per una giornata in cui a Genova e in provincia si attendono moltissimi turisti.

Gli sforzi per il centro storico, come detto, sono stati aumentati. La questora Silvia Burdese ha disposto anche la presenza di pattuglie in moto, con agenti in divisa e non, per controllare anche i vicoli più stretti della città vecchia. Proseguono inoltre i controlli da parte delle unità composte da polizia (o carabinieri, in alternanza), esercito e polizia locale, che da fine luglio percorrono a piedi i caruggi assegnati dal Piano Coordinato di Controllo del territorio, ogni pomeriggio e sera. Alla divisione della polizia amministrativa è invece affidato il compito di controllare e vigilare sulle zone della movida, quelle maggiormente affollate di bar e locali e frequentate dai giovani, in molti casi minorenni.

L’obiettivo condiviso, fanno sapere dalla questura, è quello di garantire maggiore sicurezza negli orari e quartieri cittadini più sensibili, dando seguito a quanto stabilito nel corso dell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Potenziati dunque in questi giorni di festa i turni delle volanti – sia dell’ufficio prevenzione generale sia dei sette commissariati – e i servizi investigativi della squadra mobile, ma anche dei controlli della divisione anticrimine, attivata in questi giorni con maggiore frequenza per liti ed episodi di violenza di genere.

Numerose inoltre le pattuglie della polizia stradale schierate su strade e autostrade per controllare il rispetto dei limiti di velocità e intercettare eventuali automobilisti al volante sotto l’effetto di alcol o droga o con lo smartphone tra le mani. La polizia ferroviaria ha invece aumentato i controlli e la presenza nelle stazioni e sui treni – non solo a Genova ma anche in provincia, lungo la tratta che porta a Santa Margherita- Sestri Levante verso le Cinque Terre, sempre molto affollata – per prevenire furti e altri episodi di criminalità, mentre la polizia di Frontiera ha potenziato al massimo il presidio e i controlli al porto anche alla luce dei flussi di passeggeri diretti verso i traghetti. Nel solo giorno di Ferragosto sono previste oltre 12.000 persone in transito.

A coordinare il tutto la sala operativa della questura, che gestisce anche le segnalazioni che arrivano al numero unico di emergenza, il 112. L’invito rivolto a cittadini e turisti è di segnalare sempre, così da consentire alle forze dell’ordine di intervenire in poco tempo.