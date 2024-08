Oltre 40.000 persone controllate tra porto, aeroporto, stazioni e strade nella settimana di Ferragosto

Genova. Oltre 30.000 passeggeri controllati in porto, 7.100 in aeroporto: è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia di frontiera nella settimana di Ferragosto, quella in cui traffici e flussi di turisti sono aumentati esponenzialmente.

Da sabato 10 a domenica 18 agosto l’ufficio della polizia di frontiera di Genova ha impiegato 100 pattuglie tra porto e aeroporto, e proprio domenica, durante i controlli effettuati in fase di imbarco su un traghetto della Gnv arrivato da Tunisi, è stato arrestato un cittadino tunisino per ordine di carcerazione ex art 648 bis (riciclaggio ).

Durante lo sbarco dei passeggeri da un volo di linea della compagnia aerea Wizz Air proveniente da Tirana, invece, sono stati respinti tre cittadini albanesi, di cui uno per inammissibilità Schengen e due per aver superato i 90 giorni di permanenza sul territorio nazionale.

Potenziati anche i controlli sul traffico ferroviario, con 366 pattuglie della polizia ferroviaria distribuite tra stazioni e treni e servizi antiborseggio operati da pattuglie in borghese. Il bilancio è stato di 4.000 persone controllate, quattro arrestate e 21, di cui quattro minori, denunciate.

Nella stazione di Principe è stato arrestato un uomo per furto aggravato e un minorenne è stato denunciato per tentata rapina a bordo di un regionale. A Brignole, invece, sono stati rintracciati due cittadini accusati di ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di beni oggetto di precedenti furti.

Come stabilito nel corso dell’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza sono stati poi aumentati anche i controlli su strada. Identificate e controllate 1.033 persone a bordo di 656 veicoli, sono state staccate 419 sanzioni al Codice della Strada e sono state ritirate 9 patenti.

Nell’ambito del servizio “Stragi del sabato sera”, svolto il 10 agosto sulla viabilità ordinaria del levante, sono state controllate 16 persone ed è stata contestata un’infrazione per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida. Gli incidenti rilevati dalle pattuglie dipendenti in ambito autostradale nel periodo in esame sono stati complessivamente 34, di cui 14 con lesioni e 20 con danni a cose.