Ferragosto a Palazzo Ducale: biglietto unico per la mostra “Nostalgia” e la Torre Grimaldina

Genova. Biglietto speciale a 10 euro (5 per i bambini) nel giorno di Ferragosto per visitare il Palazzo – con i Saloni del Maggiore e del Minore Consiglio e la Torre Grimaldina – e “NOSTALGIA. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al Contemporaneo”, la mostra in corso nell’Appartamento del Doge fino al 1° settembre.

Un tagliando cumulativo e un’occasione unica che consentirà di immergersi nella magnificenza di ambienti straordinari, teatro della storia di Genova, e in un racconto – quello dedicato alla Nostalgia – che ha ottenuto recentemente il riconoscimento di “rilevante interesse culturale” da parte del Ministero della Cultura. Nel provvedimento della Direzione generale Musei del Ministero si legge infatti che l’iniziativa “si caratterizza per essere una riflessione sul sentimento, così proprio della moderna società civile” e viene valutato positivamente il percorso espositivo che si articola in sezioni tematiche “che oltrepassano il concetto di linearità temporale”.

Per la sua storia, l’architettura e le grandi sale affrescate, il Palazzo è un vero e proprio museo di sé stesso. Di particolare pregio il Salone del Maggior Consiglio, dove si riunivano i 400 nobili genovesi che detenevano il potere, e la Sala del Minor Consiglio, adibita alle riunioni del Governo della città. La Torre Grimaldina ospita le Carceri storiche dove nel 1815 fu prigioniero anche Niccolò Paganini.

“Nostalgia. Modernità di un sentimento dal Rinascimento al contemporaneo” presenta oltre centoventi opere – dipinti, sculture, arti decorative, grafica e volumi illustrati – di artisti come Albrecht Dürer, Luca Giordano, Jean Auguste Dominique Ingres, Francesco Hayez, Giovanni Boldini, Giacomo Balla, Giorgio De Chirico, Lucio Fontana, Ives Klein e Anish Kapoor, provenienti da prestigiosi musei e collezioni private italiani e internazionali.

Orari mostra:

da martedì a venerdì, ore 11 – 19

sabato e domenica ore 10 – 19

la biglietteria chiude alle ore 18