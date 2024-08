Federlogistica Liguria, Falteri: grandi opere non si fermino, sono strategiche per il futuro

Genova. Anche Federlogistica Liguria aggiunge la propria voce all’appello lanciato da Assagenti, Confcommercio e Spediporto mettendo in chiaro l’assoluta priorità dell’avanzamento senza sosta delle infrastrutture strategiche per il presente e il futuro di Genova e della Liguria.

“Dopo che il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha di fatto annullato la sentenza del Tar che aveva bocciato l’affidamento dei lavori sulla nuova diga − esordisce il vicepresidente nazionale Davide Falteri − non ci sono più impedimenti di sorta. Bloccarsi o posticipare i tempi creerebbe un danno enorme alla nostra città e allo sviluppo economico del nostro porto anche in termini di nuova occupazione. Genova e la Liguria hanno di fronte a sé una grande sfida, quella di diventare la porta meridionale dell’Europa e crescere in attrattività e competitività. La nuova diga è il principale tassello di una serie di opere strategiche collegate e connesse in grado di far fare al nostro territorio un concreto e reale salto di qualità dopo decenni. Il Terzo Valico necessita di tempi certi di realizzazione. Il quadruplicamento delle linee ferroviarie tra Tortona e Milano è fondamentale per collegare Genova e due altre città produttive del nord-ovest come Milano e Torino. Una infrastruttura strategica e importantissima come la Gronda può dare finalmente risposte al comparto di trasporti e logistica in termini di operatività e nel contempo decongestionare il traffico dalle arterie principali della città. Genova e la Liguria non possono più permettersi il lusso di aspettare”.

Falteri riprende un tema, quello dei limiti dell’autonomia differenziata, già evidenziati nelle scorse settimane dal presidente Luigi Merlo: “Sarebbe indispensabile e urgente per l’Italia poter contare su una riforma che centralizzi la programmazione portuale. Con l’autonomia differenziata è a forte rischio la conseguenza di uno scenario devastante per i porti e la logistica.”