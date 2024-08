Ex ostello del Righi, domani commissione in municipio sulla situazione migranti

Genova. Dopo lo stop al trasferimento dei migranti nordafricani dall’ex ostello della gioventù del Righi ad altra struttura, risultato ottenuto grazie alle proteste di comitati e associazioni della zona, il tema torna all’ordine del giorno, domani, giovedì 29 agosto, con una commissione consiliare del municipio Centro Est.

Da settimane all’interno dell’ex ostello convivono famiglie nordafricane e famiglie di ucraini, inseriti dalla prefettura negli ultimi tempi. La struttura è “a tappo” e secondo alcune voci la situazione è critica. “Mi hanno segnalato più volte la presenza di ambulanze per risse e liti tra gli ospiti” dice Edoardo Di Cesare, consigliere municipale della Lega.

Durante la commissione di domani saranno auditi i responsabili del centro di accoglienza, le Misericordie, convocati più volte per raccontare quale sia l’attuale organizzazione dell’ospitalità e quali siano problematiche e prospettive.

Non solo: la Lega annuncia di avere chiesto e ottenuto dalla prefettura un sopralluogo all’interno dell’ostello da effettuarsi nel breve periodo.

Presto riaprirà i battenti, dopo la pausa estiva, anche l’asilo nido che si trova in uno dei piani dell’ex ostello di via Costanzi. Un gruppo di genitori nei mesi scorsi si era mobilitato per chiedere una migliore gestione della convivenza tra le famiglie di migranti e le attività scolastiche.