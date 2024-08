Nuovo sciopero all’ex Ilva, si ferma il cuore della fabbrica: “Abbiamo sempre meno lavoratori”

Genova. Nuovo sciopero per l’ex Ilva di Cornigliano. Da domani a fermarsi saranno i lavoratori della torneria cilindri e revisione appoggi, praticamente il cuore della fabbrica. Lo ha deciso la Rsu dopo il fallimento della procedura di raffreddamento con cui i delegati denunciavano la costante carenza di organico in reparto, ennesimo segnale di uno stabilimento in sofferenza in attesa di conoscere il proprio destino.

“Questo reparto sta soffrendo per più ragioni – spiega Nicola Appice, coordinatore Rsu Fim Cisl -. Ci sono meno persone di quelle che dovrebbero esserci e chi c’è si stanca di più perché è un lavoro faticoso. Qui la gente si ammala più facilmente e si ricorre spesso allo straordinario. Prima di Ferragosto abbiamo aperto la procedura di raffreddamento, sembra che l’azienda voglia spingere l’acceleratore rispetto agli altri stabilimenti, il problema è che non si può fare sempre tutto sulle spalle dei lavoratori. Abbiamo chiesto di aumentare il numero di addetti e rivedere i turni, provando magari a dare qualche incentivo economico, ma non è stato recepito nulla delle nostre richieste”.

Così è scattato lo sciopero, un’ora a inizio e fine turno da domani a sabato 24 agosto, più il blocco dello straordinario. Un’astensione che rallenterà sensibilmente il funzionamento della fabbrica di Cornigliano, visto che le lavorazioni in torneria sono a monte di numerose linee produttive. “L’azienda ha comprato due macchinari nuovi, due rettifiche da quasi 2 milioni ciascuna – spiega ancora Appice -. Sostengono che basti un operatore ogni due macchine, ma è pericoloso. E poi il problema è che tutto il resto intorno funziona male”.

Lo sciopero interrompe di fatto il periodo di tregua tra azienda e sindacati favorito dal ripristino dei rapporti coi commissari straordinari nominati dal Governo. Il 20 settembre scade il termine per le manifestazioni di interesse rivolte ai privati per l’acquisizione degli impianti di Acciaierie d’Italia. Nel frattempo a Genova sono circa 270 i lavoratori in cassa integrazione straordinaria in attesa di definire il passaggio di proprietà.

Il problema è che lo stabilimento, senza nessuna certezza per il futuro, si sta lentamente svuotando avvicinandosi alla soglia dei 900 lavoratori in organico: “Molti si sono licenziati – racconta Appice – perché hanno avuto opportunità in altre aziende genovesi che offrivano migliori condizioni economiche. Parliamo anche di figure importanti, come i capireparto. Abbiamo chiesto all’azienda che i soldi risparmiati siano ridistribuiti tra i dipendenti rimasti, che devono sobbarcarsi più lavoro, ma non vogliono sentirci”.