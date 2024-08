Erg, la semestrale segna un Mol consolidato adjusted1 a 281 milioni di euro

Genova. Il consiglio di amministrazione di Erg. ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024.

I dati del secondo trimestre, non sottoposti ad approvazione da parte del consiglio di amministrazione e non soggetti a revisione contabile, sono da intendersi pro-forma e vengono esposti per completezza e continuità di informazione.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: “Nel secondo trimestre il margine operativo lordo è in crescita grazie principalmente al contributo dei nuovi asset, tra cui i primi progetti di repowering in Italia e i nuovi impianti in Francia, Spagna e Stati Uniti, quest’ultimi consolidati a partire dal 1° aprile 2024″.

“L’effetto volume, tuttavia, è stato in buona parte eroso dalla minore valorizzazione delle vendite, in un contesto di prezzi di mercato per l’energia elettrica in significativa contrazione nei paesi in cui il gruppo opera, rispetto ai valori particolarmente elevati registrati nello stesso trimestre del 2023”, sottolinea Merli.

“Prosegue lo sviluppo del nostro portafoglio in linea con il nuovo piano industriale con quasi 500 MW di capacità installata entrati in servizio nel periodo, che diventeranno 600 MW entro la fine dell’anno con il completamento di tre parchi in costruzione in Italia, Francia e Germania”, aggiunge.

“A fronte dei risultati del semestre confermiamo le guidance per l’intero anno con Ebitda atteso nel range 520 – 580 milioni di euro, investimenti tra 550 e 600 milioni e indebitamento finanziario netto tra 1.750 e 1.850 milioni”, conclude.