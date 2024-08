Aeroporto di Genova, Enrico Musso verso la presidenza: giovedì prevista la nomina

Genova. Dovrebbe essere Enrico Musso, professore ordinario di economia applicata, il prossimo presidente dell’Aeroporto di Genova. La nomina arriverà ufficialmente durante l’assemblea dei soci convocata per l’8 agosto, ma la scelta sarebbe ormai condivisa.

Musso prenderà il posto di Alfonso Lavarello che ha rassegnato le dimissioni una settimana fa insieme ai tre quarti del consiglio d’amministrazione dopo la mossa della Camera di commercio che, esercitando il diritto di prelazione sul 15% in mano ad Aeroporti di Roma, ha mandato a monte l’ingresso di Msc nella compagine azionaria.

Musso, per anni impegnato in politica nelle fila del centrodestra, senatore dal 2008 al 2013 e due volte candidato sindaco, è attualmente direttore del Cieli, il Centro di eccellenza sulla logistica integrata istituito dal Mit presso l’Università di Genova. Negli anni scorsi è stato mobility manager del Comune di Genova e ha lavorato al fianco del sindaco Marco Bucci.

Spetterà a Musso, quindi, guidare il rilancio del Cristoforo Colombo dopo la battuta d’arresto sulla strategia di privatizzazione orchestrata da Lavarello. La Camera di commercio – che dovrebbe riconfermare Alessandro Cavo nel Cda – preferisce un partner con una gara pubblica, mantenendo al momento tutto l’azionariato in mano pubblica (il 60% è comunque in capo dall’Autorità di sistema portuale). Ancora prima, però, i due azionisti dovranno deliberare l’aumento di capitale da 4,5 milioni per evitare lo scioglimento della società.

Intanto resta viva la preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori. Oggi Uiltrasporti ha chiesto “un incontro urgente coi soci, a causa della crescente confusione che sta affliggendo il nostro aeroporto. Vogliamo esprimere la nostra perplessità riguardo all’imposizione di un socio privato che, peraltro, fino ad oggi non ha contribuito in modo significativo al miglioramento dei traffici dell’aeroporto di Genova. Noi rilanciamo e riteniamo che il controllo pubblico debba mantenersi e chiediamo anche al Comune di Genova, come peraltro dichiarato, di entrare nella compagine societaria”.

“La discussione che si svolge serrata in questi giorni ha modalità che ci lasciano a dir poco allibiti – tuona l’Usb -. Innanzitutto, ignora completamente tutti coloro che nello scalo quotidianamente lavorano e che non sono evidentemente ritenuti degni di attenzione o spiegazioni, nonostante si prospettino scenari estremamente preoccupanti per i lavoratori. Né Adsp, né Camera di Commercio, né tantomeno il socio privato in questi anni hanno quindi saputo dare una risposta alle domande fondamentali che proviamo a porre da tempo: come si rilancia lo scalo genovese? Come si portano voli e passeggeri? A quanto leggiamo e salvo colpi di scena tra pochi giorni ci sarà un nuovo Cda cui spetterà indicare la gestione di questa complessa situazione non saranno più tollerati giochi o colpi di scena sulla pelle dei lavoratori. Serve una immediata convocazione e soprattutto chiarezza, altrimenti sarà mobilitazione”.