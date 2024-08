Regionali, a fine agosto il candidato del centrodestra. Salvini: “In Liguria un test per rovesciare il governo”

Genova. Entro fine agosto – o al massimo ai primi di settembre – il centrodestra avrà il suo candidato presidente per le elezioni regionali. A scandire i tempi è sempre lui, l’ex presidente Giovanni Toti, che ieri ha fatto la spola a Roma tra leader o maggiorenti dei partiti nazionali per rinsaldare i buoni rapporti e garantire una continuità alla sua amministrazione e al suo movimento civico (che rappresentava il 22,6% degli elettori quattro anni fa).

A mettere il sigillo sulla giornata sono state le parole del vicepremier Matteo Salvini alla Festa della Lega Romagna a Cervia: “La sinistra ha provato in Liguria a fare un test nazionale per rovesciare questo governo“, ha detto riferendosi all’inchiesta per corruzione e finanziamento illecito che ha costretto Toti a dimettersi per uscire dagli arresti domiciliari. “Oggi ho incontrato quello che è stato per tre mesi prigioniero politico: il governatore della Liguria – ha premesso -. Stava bene, dopo tre mesi ai domiciliari se esci, se prendi un caffè, se parli con le persone stai meglio”.

Da Salvini arriva anche la parola fine sul tormentone della candidatura di Edoardo Rixi, da più parti invocata ma dal diretto interessato chiaramente rifiutata: “Sta facendo un gran lavoro al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Continuerà a fare il suo buon lavoro. Per la Liguria ci sono tante persone che possono fare il governatore. In nove anni si è governato bene, sceglieranno i liguri”, aggiunge.

La vera notizia, però, è emersa lontano dai colloqui di Toti e l’ha data il leader di Forza Italia Antonio Tajani mettendo in campo Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo e segretario regionale degli azzurri: “Di fronte all’indisponibilità di Rixi, che era un nome certamente autorevole, abbiamo detto che c’erano altri nomi, compreso quello di Bagnasco, che ha anche molti consensi secondo gli ultimi sondaggi. Ne parleremo quando si farà il tavolo, siamo pronti ad ascoltare tutti senza pregiudizi nei confronti degli altri, ma non vogliamo neanche pregiudizi nei nostri confronti“.

Ma l’idea di un candidato politico al momento non entusiasma gli altri partiti e men che meno l’ala totiana, che rivendica invece il maggior peso specifico della “gamba civica” nell’amministrazione regionale e nei comuni governati dal centrodestra. Le ipotesi alternative vanno dalla parlamentare di Noi Moderati Ilaria Cavo al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, passando per il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini fino all’imperiese Claudio Scajola, che però in questo momento appare più un deus ex machina all’interno della coalizione che un aspirante a piazza De Ferrari.

“Sicuramente” alle prossime regionali in Liguria “ci sarà un’importante lista civica – ha ribadito oggi Toti in un’intervista a Rtl 102.5 – perché in Liguria il movimento civico importante e ha numero consensi elevato. Che ci sia o meno il mio nome dipenderà dall’utilità, dagli altri partecipanti, dalla scelta del candidato con gli alleati. Ieri abbiamo iniziato a parlarne, scioglieremo tutti i nodi credo ai primi di settembre”. Il voto, ha aggiunto, “sarà un referendum tra un modello di Liguria che ha cambiato pelle, faccia e prospettive di sviluppo e il trapassato remoto di una regione post-industriale che vivacchiava ai margini”. L’unica certezza è che Toti non si ricandiderà, forse nemmeno in futuro: “Tornare a fare il governatore? No grazie, abbiamo già dato. Aiuterò la mia parte politica in Liguria, poi farò una riflessione sulla mia vita, che potrebbe vedere un impegno politico in altro modo oppure il ritorno alla mia beneamata professione che ho fatto per una ventina d’anni”.

Stavolta, insomma, il centrodestra sembra destinato ad arrivare secondo sulla scelta del candidato, ma non è questo il fattore che preoccupa gli alleati di Toti. Se infatti nel campo largo (con mille dubbi sul perimetro verso il centro) non emergono vere alternative ad Andrea Orlando, il centrodestra vuole assicurarsi di calare la carta vincente – come precisato ieri da Rixi e Salvini – a costo di metterci qualche giorno in più. Ancora da capire se la data delle elezioni (ad oggi 27-28 ottobre) sarà posticipata dal Governo, l’ex governatore esclude in ogni caso che il suo processo possa condizionare il voto: “Quella del 5 novembre sarà un’udienza tecnica, non si entrerà nel merito. Se il governo decidesse per l’election day non credo che inciderebbe più di tanto”.