Elezioni regionali, il campo largo scricchiola su Italia Viva: il veto di Sansa e Movimento 5 Stelle

Genova. L’Italia Viva di Matteo Renzi rischia di far scoppiare il campo largo. Sono saliti a due, infatti, i secchi “no” all’ingresso dei renziani nel campo largo con cui il centrosinistra punta a vincere le elezioni regionali in Liguria dopo nove anni di amministrazione Toti: prima Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima lista ed esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, poi Stefano Giordano, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle.

“In un attuale confronto che pone le basi per la nomina del futuro candidato presidente dell’area progressista ligure, ci sono silenzi molto pericolosi su Renzi il ‘cambiacasacca’ – ha scritto Giordano sui social – La nostra posizione è chiara, inequivocabile e non barattabile. Chi ha appoggiato la politica della destra a Genova e elogiato quella della regione non può sedersi ai tavoli del fronte progressista”.

Anche da parte di Giordano, poi, così come da Sansa, è arrivato un appello al Pd in primis: “Le elezioni si vincono mediante la coerenza e i contenuti, elementi che Renzi non ha mai avuto. Avanti tutta”. Prima di Giordano, come detto, era stato Sansa a sfogarsi sui social con un post in cui ha retoricamente chiesto se “il centrosinistra è impazzito” e un invito a procedere spediti con il nome del candidato – Andrea Orlando quello in pectore, ancora non ufficializzato – senza più perdere tempo: “Abbiamo perso mesi a parlare di Renzi”, ha scritto. Sotto testo altrettanto chiaro: abbiamo perso mesi preziosi in cui avremmo potuto fare attivamente campagna elettorale e guadagnare consensi per cercare di trovare un accordo interno con l’ala moderata e centrista composta da Italia Viva e Azione.

Il problema principale è locale: a Genova i renziani non solo sostengono il centrodestra del sindaco Marco Bucci, ma fanno addirittura parte della giunta. E i malumori, in questi tentativi di trovare una quadra comune, iniziano a farsi sentire a poco più di un mese dalla manifestazione unitaria che ha visto Elly Schelin, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni scendere in piazza e alzare le braccia al cielo, insieme, invocando le dimissioni (poi arrivate) di Toti e la corsa congiunta per “restituire la Liguria ai liguri”.

C’è poi un ulteriore nodo da sciogliere, che è quello della candidatura di Luca Pirondini. Il senatore M5s ha dato disponibilità a correre per la poltrona di presidente – e sabato sui social ha lanciato un interpretabile “Stiamo lavorando per una Liguria migliore, stateci vicini” – e anche se lui stesso ha sottolineato che non si tratta di un diktat, ma di una proposta costruttiva, Andrea Orlando sembra dare sempre più segni di esasperazione.

“Entro la settimana prossima la coalizione deve fare concretamente sul nome del candidato. Ho dato la mia disponibilità, ma non voglio essere il candidato dell’ultimo momento”, ha detto a margine della Festa dell’Unità della Spezia. Una richiesta ribadita a Santo Stefano d’Aveto domenica mattina, in occasione della commemorazione del partigiano Berto, ucciso 80 anni fa dai nazifascisti.

“La sfida per la rigenerazione in Liguria richiede uno sforzo di consapevolezza da parte di tutte le forze politiche che lavorano per l’alternativa al centrodestra – ha detto Orlando – l’invito che faccio è a non perdere tempo prezioso per indicare soluzioni e proposte concrete ai liguri e al sistema economico e sociale della regione. Per quanto riguarda la mia disponibilità è una carta sul tavolo della coalizione, se non dovesse servire va tolta e ne va verificata un’altra che, se unisce di più, sono disponibile a sostenere. L’importante è fare presto”.

Il tempo insomma stringe per tutti, anche se va detto che il centrodestra sembra ugualmente restio a mettere la parola fine al toto-nomi. I due sul tavolo sono quelli di Ilaria Cavo e Pietro Piciocchi, rispettivamente fedelissima totiana, ex assessora della prima amministrazione Toti, e vicesindaco di Genova. L’ufficialità però non c’è ancora, ed è altamente probabile in questo caso che risposte più precise e definitive arriveranno il 30 agosto, al termine del vertice a tre con i big nazionali Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.