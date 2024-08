Genova. Sulla pagina Facebook di Edobar si legge “chiuso per ferie dal 15 agosto fino al 16 settembre”. Ferie anticipate, in realtà, di circa un mese rispetto alle consuetudini per portare avanti alcuni lavori di adeguamento necessari a rispettare le prescrizioni avute dagli ispettori dell’igiene.

Edobar, storico locale di Sori, conosciuto in tutto il genovesato soprattutto per la sua focaccia col formaggio – da asporto o al tavolo – ha ricevuto nei giorni scorsi la visita della Asl3 che ha evidenziato alcune carenze strutturali.

Frigoriferi e forni, in particolare, non hanno superato i test che impongono dei livelli minimi standard e quindi il locale, fondato negli anni del boom economico da Edoardo Benvenuto – da qui il nome Edobar – ha dovuto mettere in atto le necessarie contromisure.

La situazione si è resa palese la sera di ferragosto, notte già agitata a Sori a causa della vicenda del ragazzino di 14 anni accoltellato da un adolescente di un anno più giovane, quando dopo l’arrivo degli ispettori il locale è stato chiuso all’improvviso.

Brutta sorpresa per gli avventori presenti e anche per quelli che avevano prenotato per i giorni successivi. Alcuni hanno scoperto della chiusura per caso o dai social ma c’è anche chi si è presentato davanti alla saracinesca chiusa del ristorante.

Ad ogni modo, tra le irregolarità riscontrate, non c’erano rilievi legati alla qualità del cibo o alla conservazione. La chiusura per restyling, e per volere della Asl, cade in uno dei periodi più caldi e fruttuosi da un punto di vista economico per via delle presenze turistiche nella zona.