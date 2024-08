Droga, spacciatore tenta la fuga in monopattino: trovato con l’erba nelle mutande

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, sequestrandogli oltre un etto di cannabis.

È successo giovedì: coordinato da personale del Commissariato Centro, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine e le unità cinofile antidroga, con il concorso di personale della Polizia Locale e dell’Esercito, il servizio ha monitorato le zone oggetto di criticità come via Sottoripa, Piazza Caricamento e vicoli limitrofi.

Proprio in via Sottoripa, il cane antidroga Leone ha segnalato un soggetto che stava transitando a bordo di un monopattino. Alla richiesta dei poliziotti di fermarsi, l’uomo avrebbe accelerato la corsa tentando la fuga. Il giovane sarebbe poi stato raggiunto dopo pochi metri. Fin da subito sarebbe apparso molto agitato anche perché il cane continuava a segnalare la presenza di droga. Sottoposto a perquisizione, il 29enne è stato trovato in possesso di più di 30 grammi di cannabis, occultati negli slip.

In considerazione dei precedenti specifici, il controllo è stato esteso anche nella sua abitazione dove sarebbero stati ritrovati altri 65 grammi circa della stessa sostanza, nascosti dentro ad un profumatore per ambienti. Dopo l’arresto in flagranza di reato, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Marassi.

Qualche ora prima, in vico Mallone, il cane Leone aveva già fiutato, all’interno di un tubo innocente di un’impalcatura, un altro involucro di droga, poi risultata essere cannabis pronta allo smercio.