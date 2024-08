Droga, furti e guida in stato di ebbrezza: il bilancio degli interventi della polizia locale

Genova. Nell’ambito dei controlli sulle linea della metropolitana, lo scorso martedì 13 agosto agenti del Reparto Sicurezza Urbana, Nucleo Antidegrado della Polizia Locale hanno fermato presso la stazione di Sant’Agostino un uomo di nazionalità ecuadoriana.

Apparso subito particolarmente agitato, gli veniva perquisito lo zaino che portava con sé all’interno del quale era occultata sostanza stupefacente porzionata e suddivisa in un involucro contenente 34,32 grammi di hashish e altri cinque involucri di eroina pari a 5,97 grammi. Accompagnato presso gli uffici per procedere ad una compiuta identificazione, ulteriori accertamenti hanno evidenziato due recenti analoghi reati riguardanti sostanze stupefacenti diverse e quantitativi nettamente inferiori a quelli rinvenuti nel corso dell’ultimo fermo.

Fra i suoi precedenti risulta anche una carcerazione per rapina a mano armata, in concorso con il padre, a seguito della quale terminava la misura degli arresti domiciliari nel marzo 2023. Il pubblico ministero di turno ha chiesto la convalida dell’arresto al giudice, il quale ha poi deciso di emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo di firma dal lunedì al venerdì.

Durante la stessa giornata, nel corso di un intervento congiunto, agenti del GOCS e i Carabinieri del Nucleo Operativo Compagnia Genova Centro hanno arrestato un senegalese individuato come principale rifornitore dei pusher operanti nella parte ponente di via Prè. L’indagine, che si è avvalsa anche di servizi di osservazione avviati nei giorni precedenti, ha consentito di ricostruire il modus operandi dello spacciatore. Al fermo è quindi seguito il sequestro della droga nascosta: 130 dosi di crack confezionate e pronte alla vendita, per un peso lordo complessivo di 65 grammi. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di rinvenire le somme di denaro provento della vendita all’ingrosso della droga, nonché materiale per la preparazione dello stupefacente. Il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto al giudice il quale ha accolto la richiesta e decidendo di disporre la custodia cautelare in carcere.

Sempre nell’ambito del contrasto al traffico di droga, venerdì scorso il Nucleo Reati Predatori della Polizia Locale ha arrestato uno straniero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, monitorato perché si aggirava con fare circospetto in un esercizio commerciale del centro, è stato sottoposto ad una perquisizione a seguito della quale sono stati rinvenuti 107 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Processato per direttissima, il soggetto ha patteggiato 11 mesi ed il pagamento di tremila euro. Pena sospesa.

Il Nucleo Reati Predatori ha effettuato altri interventi di rilievo. Il primo, nel pomeriggio di martedì scorso, ha permesso l’arresto di quattro italiani autori di furti continuati ed aggravati dalla violenza sulle cose in vari esercizi commerciali, per un valore complessivo di 400 euro di merce. Per due soggetti non è stata presa alcuna misura, mentre per gli altri due è stato disposto l’obbligo di firma presso i Carabinieri di Alessandria, città dove risiedono.

La seconda operazione si è svolta verso le 14 di domenica scorsa a seguito della segnalazione di un furto con strappo di una collana d’oro ai danni di una persona anziana di 74 anni. Poche ore dopo, tramite le telecamere di videosorveglianza, il soggetto autore del reato è stato individuato in via Prè e, con l’ausilio del Nucleo Centro Storico, portato negli uffici di piazza Ortiz. All’uomo è stato disposto il fermo e sarà tradotto presso la casa circondariale di Marassi.

Nell’ambito dell’attività dedicata alla sicurezza stradale, da lunedì 12 a domenica 18 agosto sono stati effettuati 163 controlli alcoltest, 12 dei quali risultati positivi e di cui 2 con un tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l. Sette i documenti di guida ritirati mentre 70 sono state le sanzioni comminate per eccesso di velocità, computo nel quale non sono inserite quelle elevate dai sistemi automatici installati sul territorio.