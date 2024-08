Dopo un mese finisce l’ondata di calore su Genova, da domani torna il “bollino verde”

Genova. Ultimo giorno di ondata di calore a Genova. Da domani torna infatti il “bollino verde” secondo il bollettino quotidiano emesso dal ministero della Salute.

Per la giornata odierna (16 agosto) è ancora in vigore il “bollino giallo“, primo livello della scala di allertamento, che identifica condizioni meteorologiche di pre-allerta per i servizi sociali e sanitarie. Sono previste temperature massime di 30 gradi con 34 gradi percepiti. A partire da domani (17 agosto) la colonnina di mercurio scenderà sotto i 30 gradi e finirà il disagio fisiologico per caldo.

Secondo le rilevazioni del ministero della Salute, l’ondata di calore su Genova – seppur con livelli di criticità differenti – era in corso dallo scorso 18 luglio, praticamente un mese con condizioni di potenziale rischio. Il picco negli ultimi giorni, dall’11 al 14 agosto, col “bollino rosso” che evidenzia pericoli anche per le persone sane e attive. Una tendenza sempre più marcata negli ultimi anni, come dimostrano gli ultimi dati ufficiali, nonostante quest’anno non sia stato (ancora) segnato alcun record.

Il netto calo delle temperature coinciderà però con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo che porterà sulla Liguria piogge e temporali sui versanti marittimi, anche di forte intensità. Osservato speciale è proprio il Mar Ligure, un enorme serbatoio di energia dopo il surriscaldamento delle ultime settimane, in grado perciò di innescare fenomeni distruttivi in presenza di instabilità atmosferica.