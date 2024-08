Campioni non conformi, scattano (ancora) divieti di balneazione a levante e a ponente

Genova. Di nuovo off-limit alcuni tratti del litorale genovese dopo i campionamenti di routine effettuati da Arpal.

I campioni prelevati nei punti Levante – Torrente Rexello e Lungomare Pegli sono risultati non conformi, ed è quindi scattato il divieto di balneazione.

Entro 72 ore, condizioni meteomarine permettendo, verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare se in valori sono ancora non conformi o se si tratta di inquinamento di breve durata.

Resta intanto in vigore l’altro divieto di balneazione a Quinto, nella spiaggia tra via Flecchia e via Gianelli, dopo campionamenti effettuati il 13 agosto risultati non conformi.