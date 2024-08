Viola il divieto di avvicinamento e pedina l’ex compagna sino alla casa protetta: “Episodi in preoccupante aumento”

Genova. Ancora un arresto per stalking e maltrattamenti in famiglia a Genova. Lunedì sera i carabinieri sono intervenuti per bloccare un giovane di 25 anni, sottoposto a divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, che ha seguito la donna fino alla struttura protetta in cui ha trovato rifugio imponendole di fermarsi con lui.

Ad avvisare il 112 è stata la responsabile della struttura, che ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi bloccato da una pattuglia dei carabinieri, che lo ha arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata di martedì.

Nelle ultime settimane gli interventi di questo genere sono aumentati esponenzialmente, di pari passo con le liti in famiglia e gli episodi di maltrattamento.

Domenica una donna di trent’anni è stata aggredita sulla spiaggia di Pegli dal compagno, che prima l’ha presa a schiaffi e poi l’ha afferrata per il collo sotto l’ombrellone, scagliandosi poi contro un bagnante intervenuto per difenderla.