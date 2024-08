Disavanzo nella sanità. M5s: “Regione allo sbando”

Genova. “Il disavanzo sanitario certifica la fallimentare politica dell’ex presidente di Regione. Corre l’obbligo di ricordare che i direttori generali delle Asl e dei poli ospedalieri sono stati nominati dalla Giunta uscente e dunque le scelte ricadono sulla politica che li ha espressi. Inoltre, c’è sempre il famoso tema di A.Li.Sa, altra operazione che ricade sulla politica perché la sua nascita è stata fortemente sostenuta e voluta dalla prima Giunta Toti per supervisionare e razionalizzare la spesa sanitaria della nostra regione: il carrozzone ha miseramente fallito la missione e lo ha fatto con costi elevati. Ai quali si sono aggiunti quelli del quasi commissariamento dell’Ente, avendo la Giunta deciso di affidare a una società privata l’analisi dei costi della super Asl. L’operazione è costata 450mila euro. Che dire? Oltre al danno anche la beffa”. Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi commentando il disavanzo sanitario.

Sul tema interviene anche il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano. “I dati erano tristemente noti e certificano il disastro della Sanità ligure. Nonostante ciò, c’è chi ha la faccia tosta di volerci far credere di lasciare una regione “in ordine”. La verità è che stiamo vivendo un disastro senza precedenti, con liste d’attesa infinite e con una situazione debitoria drammatica. In 9 anni abbiamo assistito a scelte scellerate come il continuo trasferimento di risorse economiche dal pubblico al privato. L’elisoccorso è uno dei tanti esempi dove la privatizzazione del servizio si è inserita in un contesto prima equilibrato, dove i VVF e la Regione per anni avevano lavorato in convenzione coprendo egregiamente l’intero territorio regionale. Oggi, invece, il servizio è stato privatizzato nella sua quasi totalità con costi quintuplicati: parliamo di oltre 10 milioni di euro letteralmente buttati dalla finestra! Il centrodestra si è reso conto dell’errore? Macché! Anzi vorrebbe aprire una terza base privata nello spezzino”.

Per il senatore del M5S Luca Pirondini, “non abbiamo più tempo per discutere con chi in 9 anni non ha combinato niente di utile se non per loro stessi: il nostro tempo lo vogliamo dedicare interamente alla Liguria e al futuro della nostra regione. Ma poi di cosa dovremmo discutere con un centrodestra incapace di raccontare la verità ai liguri? Forse dei 230 milioni di euro di debiti nella Sanità nel 2024? O forse dei 94 milioni di euro che i liguri pagano per la mobilità passiva perché sempre più persone vanno a curarsi nelle altre regioni? O forse ancora dei quasi 161 milioni di euro di budget di A.Li.Sa per il 2024, di cui le spese per il solo funzionamento sfiorano i 24 milioni di euro? Avessero almeno realizzato un nuovo ospedale dei tanti promessi e fintamente inaugurati. Invece nulla. Loro raccontino pure quello che vogliono, sembrano ormai l’orchestrina del Titanic, ma noi non abbiamo più tempo per loro, perché adesso dobbiamo risolvere i problemi che hanno creato”.