Dimesso dall’ospedale il ragazzino accoltellato da un tredicenne a Sori

Genova. È stato dimesso martedì mattina, dopo quattro giorni di ricovero e un intervento chirurgico per suturare le ferite, il ragazzino di 14 anni che la sera di Ferragosto è stato accoltellato da un tredicenne al campetto sportivo di Sori per avere messo “like” alla foto di una ragazzina sui social.

Il quattordicenne era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino con ferite all’addome e alla coscia, ed è stato operato dall’equipe del primario di chirurgia generale, Marco Amisano. Martedì mattina i medici hanno ritenuto fosse sufficientemente in forze per poter tornare a casa e proseguire la convalescenza affiancato dai genitori.

Il tredicenne che l’ha accoltellato, invece, è stato affidato alla madre, residente a Recco. Alla luce della giovanissima età non è imputabile, ma i servizi sociali si sono già attivati per intraprendere un percorso con il coordinamento del tribunale dei minori.

L’aggressione, lo ricordiamo, era avvenuta la sera della festa patronale di Sori e aveva lasciato sotto choc l’intera comunità. La lite tra i due ragazzini era iniziata al campetto sportivo dove, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano dati appuntamento proprio per regolare i conti. Dopo una prima zuffa, il tredicenne ha estratto un coltello a serramanico che aveva con sé e ha colpito l’altro con tre fendenti di cui uno all’addome e uno alla coscia. All’origine, come detto, un like di troppo sulla foto postata sui social da una ragazzina.