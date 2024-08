Difesa suolo, in corso gli interventi di pulizia di rii e torrenti a Sestri Levante

Sestri Levante. Sono iniziati nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto, gli interventi di prevenzione previsti nel Piano di Difesa del suolo a Sestri Levante.

L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’importanza della politica preventiva sul territorio, predispone ogni anno un Piano di difesa del suolo finalizzato a prevenire eventi di dissesto e di esondazione, venendo così a mitigare il rischio idrogeologico. Le attività di sistemazione idraulico-forestale rappresentano infatti un’azione indispensabile di presidio territoriale.

Al fine di prevenire esondazioni ed allagamenti, è in corso un programma organico di interventi che prevede opere nei rii e torrenti del territorio ed interventi puntuali sulla rete delle acque bianche. Nella giornata di ieri le imprese incaricate hanno cominciato le pulizie dal Rio Emilia, Rio Staffora e Rio Ravino. Nel corso della giornata di oggi sono in corso la pulizia del Rio Ragone, Rio Valle Lago e del torrente Gromolo a partire dalla zona di via Villa Ponzerone.

Gli interventi si svolgono in due fasi: lo sfalcio e successivamente la rimozione detriti nei punti critici. Gli sfalci proseguiranno nel corso della prossima settimana sia sui rii cittadini sia sui torrenti Gromolo e Petronio. A seguire si interverrà dove necessario per la rimozione del materiale sedimentato.

Il costo degli interventi ammonta a circa € 90.000, di cui € 45.000 destinati ai torrenti (taglio selettivo della vegetazione e rimodellazione del terreno di erosione all’interno dell’alveo), € 35.000 destinati alla pulizia dei rii del territorio e la somma di circa € 10.000 destinata all’attuazione di interventi su argini e opere di difesa spondale.

“Questi interventi preventivi programmati consentono di attenuare le criticità del territorio. Il mantenimento di una rete funzionante ed efficiente nel caso di forti precipitazioni contribuisce a diminuire il rischio di allagamenti e disagi pertanto, riteniamo importante programmare ed eseguire interventi come quelli in corso e come quelli eseguiti nei mesi primaverili nel centro storico, con la pulizia del canale Chiusa vecchia, che vedeva la presenza di una sedimentazione stratificata da svariati anni”, sottolinea il sindaco Francesco Solinas.