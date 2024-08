Il deposito bus di via Piacenza si allarga: nuovo semaforo, spostate le strisce e rimosso un albero

Genova. I cantieri per i nuovi assi di forza stanno per entrare nel vivo, e tra i tanti interventi spiccano le demolizioni e ricostruzioni delle autorimesse: da tempo si sta lavorando a quella delle Gavette e tra pochi mesi dovrebbero iniziare in quella di Staglieno.

Per questo motivo i depositi temporanei sono in fase di potenziamento. Uno su tutti quelli di via Piacenza, dove sono stati cancellati due parcheggi relativi al cimitero di Staglieno – con decine di posti auto utilizzatissimi dai pendolari dell’entroterra genovese, e non solo – per fare spazio ai bus, soprattutto durante la notte.

Per fare questo, in questi giorni è in fase di completamento l’intervento che ha inserito un nuovo semaforo in via Piacenza per regolare e mettere in sicurezza l’accesso e l’uscita dei mezzi pubblici dall’area. E’ stato inoltre allargato il varco (che sarà doppio senso) sacrificando un albero, rimosso, e spostato l’attraversamento pedonale che proseguiva ponte Monteverde leggermente più a monte, a ridosso del nuovo semaforo. L’assetto, le cui strisce sono gialle, è considerato temporaneo, e dovrebbe durare fino al termine dei lavori alle rimesse.