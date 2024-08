Darsena, tra furti e sporcizia. Cooperativa pescatori: “Costretti a chiudere prima la sera”

Genova. “Una situazione che sta diventando insostenibile, abbiamo iniziato a trovare persone anche sui nostri pescherecci. Salgono per rubare, non trovano nulla ma per entrare forzano e spaccano le attrezzature”. Questo il grido disperato di pescatori della cooperativa della Darsena, che ancora una volta si trovano a dover convivere con una situazione di disagio.

La zona, infatti, nonostante sia un passaggio obbligato del circuito del turismo, dei musei (il Galata è a due passi) e si trova proprio di fronte al centro storico, ad una certa ora della sera diventa frontiera urbana: il ritrovo serale di nutriti gruppi etnici che staziona spesso tutta la notte. Tra di loro qualcuno “esagera”, e approfittando del “gruppo” si lancia in azioni incivili o addirittura contro la legge.

“Ogni mattina c’è la conta dei vetri rotti delle macchine e la caccia al tesoro per ritrovare i tombini usati per sfondarli – ci raccontano i pescatori – due giorni fa una persona è andata a prendere la macchina e si è trovato una persona dentro. E’scoppiata una rissa, in pieno giorno, tra i turisti attoniti e i genovesi di passaggio che allungavano il passo a testa bassa. Noi così non riusciamo a lavorare, siamo costretti a chiudere prima. I clienti stanno alla larga, e noi abbiamo paura”.

E poi la sporcizia e il disagio. “Al mattino qua è un disastro – raccontano – tutta la zona diventa un urinatoio a cielo aperto e tutti i giorni troviamo persona a bivaccare dopo una notte evidentemente un po’ troppo lunga”. Le segnalazioni fatte alle forze dell’ordine sono innumerevoli. “Da ieri ci hanno comunicato che ci sarà un presidio in zona. Speriamo che duri – concludono – ogni volta che poi se ne vanno la giostra ricomincia e noi non sappiamo più cosa fare. La situazione sta peggiorando, c’è tanta tensione, speriamo di non dovere commentare una tragedia“.