Genova. Ha preso a calci un distributore automatico, poi ha aggredito un addetto alla vigilanza che è intervenuto per bloccarlo notte movimentata, quella appena trascorsa, in Darsena.

Tutto è successo in calata Salumi, nei pressi dei giochi gonfiabili per i bambini. A chiamare il 112 è stato proprio l’addetto alla vigilanza, che ha riferito appunto di essere stato aggredito da un uomo descritto come “giovane e di origini nordafricane”, che dopo averlo preso a pugno è poi scappato nei vicoli del centro storico.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Quinto, che ha raggiunto il vigilante in Darsena e raccolto la sua testimonianza.

L’uomo ha riferito di avere inseguito l’aggressore nei vicoli a piedi sino a quando non è stato costretto a fermarsi perché ne ha perse le tracce. È stato quindi accompagnato in ospedale in codice verde per controlli. Indagini in corso da parte della polizia.