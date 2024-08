Genova. Ancora nessuna traccia di Dario Pugliese, il ragazzo di 26 anni residente a Quezzi scomparso da mercoledì 24 luglio. Sono passate ormai quasi due settimane e la famiglia è sempre più preoccupata, soprattutto alla luce del fatto che il giovane dovrebbe seguire quotidianamente una terapia farmacologica che, se non assunta, potrebbe causargli problemi seri.

L’ipotesi dei familiari è che il ragazzo, uscito di casa mercoledì mattina indossando un paio di pantaloni grigi della tuta e una maglietta, si stia dirigendo verso Torino, dove ha abitato per un lungo periodo e dove ancora risiede il padre, ma che lo stia facendo a piedi perché non ha soldi.

“Una donna di Ovada dice di avere visto un ragazzo molto somigliante a Dario, con gli stessi abiti, in una pizzeria di Ovada giovedì – spiega a Genova24 Nicholas, amico di Dario che sta aiutando la madre nelle ricerche – Pensiamo che non abbia trovato il modo per arrivare a Torino con i mezzi e che stia camminando, risparmiando i pochi soldi che ha per il cibo”.

Dario, infatti, ama molto camminare, soprattutto nei boschi, e già in passato vi si è rifugiato in periodi particolarmente difficili: “Però è sempre stato ritrovato nel giro di pochi giorni – aggiunge Nicholas – La donna che lo ha avvistato non ha certezza che sia proprio lui e non ha chiamato il 112 perché in quel momento non sapeva fosse scomparso. Gli abiti però corrispondono, e vedendo la foto in un secondo momento ha trovato una enorme somiglianza. Se davvero si sta muovendo a piedi potrebbe essere arrivato ad Alessandria”.

Il giovane, ricorda ancora Nicholas, è di natura diffidente, per cui il consiglio è quello di non tentare di avvicinarlo se sconosciuti ma di chiamare il 112 o, in alternativa, lo stesso Nicholas al numero 3498475330. La madre ha già presentato denuncia di scomparsa alla polizia, ed è molto preoccupata anche per il fragile stato psicologico in cui si trova il figlio.

Particolare attenzione è chiesta anche a chi viaggia a bordo dei treni e frequenta le stazioni. Dario, come detto, ha vissuto per un certo periodo di tempo a Torino, dove abita il padre, e non è escluso che possa avere deciso di raggiungere il capoluogo piemontese.