Da Genova a Tokyo il cortometraggio “Oggi è arrivato il giorno”, traguardo per i giovani talenti

Genova. Genova celebra con orgoglio un’importante conquista internazionale: il cortometraggio “Oggi è arrivato il giorno”, prodotto dalla Scuola di Teatro e Cinema Zuccherarte, è stato selezionato per la 31esima edizione del Kineko international Film Festival di Tokyo, il più grande festival cinematografico per bambini e adolescenti in Asia che accoglie oltre 125.000 persone ogni anno. Un traguardo significativo che mette in luce il talento dei giovani allievi genovesi e la qualità delle produzioni cinematografiche della scuola.

Il film, diretto da Marco Di Gerlando e Ludovica Gibelli, coordinatori della scuola, girato nello splendido edificio del Liceo Piero Gobetti di Genova grazie alla disponibilità e al consenso della dirigente scolastica Chiara Saracco, ha come protagonisti studenti tra i 16 e i 19 anni, affiancati dall’attore professionista Massimo Mesciulam.

La trama si ispira a un evento realmente accaduto a Ravenna, dove un professore ha organizzato un esperimento sociale facendo vivere ai suoi studenti le terribili esperienze degli ebrei durante la persecuzione nazista.

Questo progetto cinematografico non solo offre una piattaforma per i giovani attori emergenti, ma funge anche da potente veicolo educativo e di sensibilizzazione. La Scuola di Teatro e Cinema Zuccherarte, nota per i suoi corsi di teatro, recitazione cinematografica e linguaggio multimediale rivolti a bambini e ragazzi, dimostra ancora una volta il suo impegno nel formare nuove generazioni di artisti e nel promuovere storie di grande impatto sociale.

“Oggi è arrivato il giorno” sarà in concorso a Tokyo a fine ottobre, rappresentando l’Italia in uno dei festival più prestigiosi dedicati ai giovani. Dopo il festival, il cortometraggio sarà distribuito online, permettendo così a un pubblico più vasto di apprezzare il lavoro e la dedizione dei giovani attori e dei loro mentori.

Questo riconoscimento internazionale testimonia l’eccellenza della formazione offerta dalla Zuccherarte e l’importanza di investire nei talenti giovani. Genova e la sua comunità scolastica possono guardare con orgoglio a questo successo, che promette di essere solo l’inizio di una brillante carriera per questi giovani artisti.