Cultura, nel 2025 Genova celebra l’Ottocento: al via una “call for ideas” e un premio per i giovani

Genova. Un premio destinato ai giovani under 35 e una call for ideas per selezionare proposte di eventi e iniziative che potranno ricevere contributi dall’amministrazione. Con questi due bandi appena pubblicati il Comune inizia il cammino verso Genova nell’Ottocento, il filone tematico che accompagnerà la programmazione culturale del 2025 sulla falsariga del lavoro compiuto quest’anno per il Medioevo. Una strategia, definita da un piano triennale elaborato sotto la regia dello storico dell’arte Giacomo Montanari, che punta a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città inteso come componente strutturale della comunità, mettendo in rete musei, biblioteche, archivi, teatri, siti Unesco e in generale tutti i produttori di cultura.

Dunque il 2025 sarà l’anno dell’Ottocento, secolo di grandi innovazioni e fermento per la realtà genovese. I temi sono svariati: il fiorire delle correnti letterarie e artistiche, il cimitero di Staglieno, il Risorgimento, Garibaldi e Mazzini, i forti, le migrazioni, le scoperte geografiche e scientifiche, la nascita della grande industria e lo sviluppo del porto, l’urbanizzazione e le trasformazioni sociali, l’inno di Mameli, il teatro patriottico, le prime Olimpiadi dell’era moderna.

“Sono i primi due anni in cui si riesce ad avere un leitmotiv che tiene insieme l’offerta culturale cittadina – spiega Giacomo Montanari, coordinatore del Tavolo della cultura -. Una parte importante sarà vissuta dai musei civici grazie ai curatori che stanno lavorando a una proposta interessante di riscoperta degli autori centrali di quell’epoca. L’Ottocento è stato un po’ dimenticato e bullizzato di fronte al Medioevo e al Barocco, ma in realtà Genova ha avuto una centralità fortissima a livello artistico, pensiamo ad esempio al divisionismo in pittura. Quanti genovesi sanno che le stazioni di Brignole e Principe hanno un apparato decorativo di altissimo livello? Quanti sono consapevoli della portata delle grandi trasformazioni urbane di questo periodo, come via XX Settembre? Cercheremo di raccontare tutto questo”.

Il primo bando è rivolto ad associazioni, fondazioni, istituzioni private, enti del terzo settore, società, cooperative e imprese sociali che potranno ottenere un finanziamento massimo di 25mila euro, comunque non oltre il 70% delle spese ammissibili. Un’apposita Commissione Ottocento nominata dalla direzione d’area Politiche culturali, composta da esperti di ambito accademico e non solo, vaglierà le proposte che andranno a integrare il palinsesto degli eventi organizzati dal Comune. Ciascun progetto potrà ottenere un massimo di 100 punti (60 sarà il minimo per l’ammissione ai contributi) e verrà inserito in un’apposita graduatoria. Per partecipare alla call c’è tempo fino al 30 settembre 2024: è necessario compilare un modulo, inviare una relazione illustrativa e specificare un budget preventivo. Tutta la documentazione andrà inviata all’indirizzo genova800@comune.genova.it.

Il secondo bando, invece, è riservato a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. In palio per i primi tre classificati c’è un premio fino a 1.500 euro (subordinato però alla disponibilità effettiva di finanziamenti) con la possibilità di veder realizzata la propria iniziativa inedita in co-progettazione col Comune, che fornirà un budget complessivo massimo di 35mila euro. Anche in questo caso la commissione stilerà una graduatoria in base al punteggio assegnato. La scadenza per inviare le proposte è sempre il 30 settembre 2024 e bisogna spedire allo stesso indirizzo mail di cui sopra.

“Sia Genova Capitale del Libro che Genova nel Medioevo hanno avuto un’ottima risposta da parte della città, abbiamo ricevuto tantissime proposte ma alcune purtroppo sono rimaste escluse. Perciò quest’anno abbiamo deciso di muoverci in anticipo e di strutturare questa collaborazione con una procedura concorsuale, che è anche più trasparente”, osserva Montanari. Ci sarà un grande evento clou sul modello di Ianua, che andrà in scena il prossimo ottobre? “Questi aspetti vanno ancora definiti, certamente ci sarà qualcosa che ricorderà Genova nell’Ottocento, potrà essere un’esposizione o un’altra proposta”.

Guardando oltre l’orizzonte, nel 2026 il focus sarà “la trasformazione urbana e l’innovazione tecnologica”. Con un modello di aggregazione che va sempre più consolidandosi sulla filosofia che sta alla base dei Rolli Days: non un “consumo” del prodotto culturale, ma una continua scoperta che genera una riappropriazione collettiva.