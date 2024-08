Covid, focolaio in una rsa di Sestri Levante. 24 casi in pochi giorni e stop alle visite

Sestri Levante. E’ successo tutto in pochi giorni: dopo il primo caso accertato, nonostante le immediate contromisure interne, il virus ha contagiato altri ospiti, arrivando a coinvolgere ben 24 anziani, spingendo la direzione sanitaria a prendere misure drastiche come l’effettivo isolamento che tradotto significa stop alle visite e ai contatti con il mondo esterno.

Stiamo parlando di quello che sta avvenendo in questi giorni nella Casa di riposo Le Due Palme di Sestri Levante, divenuta in pochi giorni un nuovo focolaio di Covid, alimentando anche uno scontro politico tra la maggioranza di centrosinistra alla guida dell’amministrazione civica e le opposizioni di centrodestra.

I primi sei casi sono stati confermati lo scorso 11 agosto. “Considerato che i soggetti positivi erano tra i pazienti maggiormente abili e quindi con una maggiore mobilità all’interno della struttura si poteva già presupporre che il numero dei positivi sarebbe aumentato – scrive in una nota stampa l’amministrazione civica – Dopo accurato confronto con il personale medico ASL4, un solo ospite è stato portato in pronto soccorso per valutare un ricovero, poi di fatto avvenuto, dovuto alle necessità indotte dal quadro clinico generale necessitante di cure via endovenosa non possibili all’interno della struttura”.

“Dal 12 agosto dove gli ospiti positivi erano 8, il 14 agosto i casi positivi sono diventati 24 localizzati al secondo e terzo piano della struttura – si legge ancora nella nota – In data 16 agosto, visto l’aumento e la rapidità della diffusione dei casi accompagnata da talune sintomatologia significative che avrebbero potuto avere conseguenze anche sui parenti non più giovani o con patologie non conosciute al personale medico di struttura, configurandosi la necessità sia di proteggere gli anziani presenti in struttura sia i parenti, la direzione sanitaria, consultato il presidente di Stella Polare e il Sindaco, ha ritenuto cautelativo ridurre le possibilità di ulteriori contagi procedendo alla temporanea sospensione delle visite a partire dalla giornata di sabato 17 e limitatamente al tempo che sarà strettamente necessario. La comunicazione è stata data alla famiglie inviando loro un messaggio di posta elettronica seguito da una chiamata telefonica”.

“Cosa succede alla casa di riposo Le Due Palme? E’ in atto un’epidemia di Covid particolarmente grave? Da giorni sono state vietate le visite ai parenti degli ospiti della struttura, avvertiti con un messaggino o da una telefonata dell’ufficio amministrativo della società partecipata comunale “Stella Polare”. Quali sono gli atti con cui è stato disposto tutto questo? “. Sono queste le domande che hanno rivolto in questi giorni i consiglieri Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) all’amministrazione di Sestri Levante, domande alla quale l’amministrazione ha fatto seguire il comunicato stampa in cui viene ricostruita tutta la vicenda.

“È superfluo sottolineare come gli ospiti della struttura siano soggetti fragili e che ciò rappresenta una base a maggior rischio di complicazioni. E’ quindi doveroso che, nell’interesse dei pazienti, sia attivata ogni misura necessaria alla loro tutela. Pertanto, seppur consapevoli del disagio anche emotivo che una chiusura alle viste seppur limitata avrebbe potuto provocare, si è ritenuto opportuno procedere in tal senso – ha risposto il Comune di Sestri Levante – Il tampone effettuato a tutti gli ospiti in data 20 agosto ha delineato una situazione di 15 positivi (tra cui 6 asintomatici) e 18 soggetti precedentemente positivi ma ora negativizzati. Il quadro complessivo appare quindi in lieve miglioramento. Se l’attuale trend di lieve miglioramento si manterrà nei prossimi giorni unitamente ad un quadro clinico che non presenti casi di particolare gravità, lo staff sanitario de “Le Due Palme” inizierà a valutare l’apertura della struttura a partire dalla prossima settimana”.