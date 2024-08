Genova. Accerchiato da un gruppetto di ragazzi all’uscita della discoteca, derubato della collana che portava al collo e ferito al braccio con un coltello: rapina in corso Italia la notte scorsa.

È successo a un trentenne che ha trascorso la serata in un locale e che all’uscita, intorno alle 4 del mattino, è stato avvicinato da alcuni sconosciuti. Uno di loro ha afferrato la collanina che portava al collo e l’ha strappata. Ne è nata una zuffa, e uno degli aggressori ha estratto un coltello e lo ha ferito al braccio. Poi la fuga a piedi.

L’uomo ha subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivate un’ambulanza e una volante della polizia. I soccorritori hanno accompagnato il ferito in codice giallo all’ospedale San Martino, mentre i poliziotti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’aggressione. Allo studio i filmati delle telecamere di sorveglianza di corso Italia, che potrebbero avere immortalato il gruppo in corso Italia o la rapina.

Nelle ultime settimane a Genova sono aumentati i casi di furto con strappo, con denunce provenienti da diverse zone delle città. È successo a una pensionata uscita a fare la spesa a Marassi, a un cliente seduto al tavolino di un bar in piazza della Vittoria e a un uomo che stava camminando in zona Albergo dei Poveri.