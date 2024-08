Corso Italia, diciassettenne denuncia: “Aggredita e presa a pugni da due ragazze”

Genova. Aggredita e colpita con violenza al viso da due ragazze all’alba di giovedì in corso Italia, nei pressi dei Bagni Squash. È la denuncia fatta da una diciassettenne che dopo l’aggressione è stata portata in ospedale.

La ragazza non ha saputo fornire molti dettagli sull’aggressione, avvenuta intorno alle cinque. Al personale sanitario e alla polizia, intervenuta sul posto, ha riferito di non conoscere le due ragazze che l’hanno assalita, e di non sapere neppure le motivazioni alla base del gesto.

A soccorrere la diciassettenne, sotto choc e dolorante, è stata un’ambulanza della Croce Bianca, che l’ha accompagnata all’ospedale San Martino in codice verde. Gli agenti intervenuti hanno avviato le indagini per capire cosa sia accaduto e risalire alle responsabili.