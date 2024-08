Corruzione, il video integrale delle intercettazioni ambientali troppo pesante per il server dei pm

Genova. L’archivio digitale della procura di Genova non è abbastanza grande per contenere il video integrale di tutte le intercettazioni ambientali registrate in Regione nell’ambito dell’inchiesta per corruzione a carico di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini. Circa due anni di immagini audio-video che nell’archivio dei pm messo a disposizione degli avvocati proprio non ci stanno.

L’archivio digitale a disposizione dei pm, dove vengono inserite tutte le intercettazioni audio, video e informatiche, è di circa cinque terabyte ma il video integrale che le difese vogliono vedere ‘pesa quattro volte tanto, circa 20 terabyte. Il video non è stato depositato dalla Procura tra gli atti in vista del processo immediato che inizierà il 5 novembre perché ritenuto irrilevante dall’accusa. Ma gli avvocati quelle immagini, come è loro diritto, le vogliono vedere integralmente.

Quello dell’archivio digitale non è solo un problema della procura di Genova ma è generalizzato in tutta Italia: per questo il ministero della Giustizia si sta attrezzando per fornire alla Procure archivi più capienti.

Ma in attesa dell’implementazione e visto che il processo immediato incombe è stata individuata una soluzione tampone, dopo che i legali di Spinelli e Toti hanno sollevato il problema attraverso un’apposita istanza: la società che si è occupata delle intercettazioni ha messo a disposizione il suo server per la consultazione. Verranno così allestite tre postazioni video che potranno accedere a quelle immagini.

Le difese potranno ora consultarlo e, se riterranno di avere individuato frame e spezzoni utili, chiederne l’acquisizione. La procedura è la stessa prevista per le intercettazioni telefoniche. Dopo che la difesa avrà scelto audio e video che ritiene utili lo indica alla procura e il giudice dovrà autorizzarne la copia. Una volta completata questa fase occorrerà una trascrizione tramite un perito che potrebbe però durare mesi.