Genova. Dopo 86 giorni ai domiciliari Giovanni Toti torna libero. L’ormai ex presidente della Regione Liguria può lasciare la sua abitazione di Ameglia dove è rimasto ai domiciliari per quasi tre mesi.

Lo ha deciso la giudice Paola Faggioni che ha accolto l’istanza presentata lunedì dall’avvocato Stefano Savi che ha avuto il parere favorevole della procura. L’ufficialità è arrivata nella villetta di Ameglia, dove Toti ha trascorso i domiciliari, intorno alle 12.3o, dopo che la guardia di finanza è arrivata e ha notificato la decisione della gip.

Le motivazioni

Decisive per la scarcerazione di Toti sono state le dimissioni dalla carica di governatore della Regione, che hanno azzerato per pm e giudice il rischio di reiterazione del reato. Per la giudice Paola Faggioni le “permangono, in elevato grado, i gravi indizi di colpevolezza”, ma “nonostante l’estrema gravità delle condotte criminose connessa anche alla particolare natura delle funzioni svolte” tenuto conto del comportamento serbato dall’indagato che il 26.07.2024 ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Giunta della Regione Liguria, possano considerarsi sensibilmente affievolite le esigenze cautelari”.

L’arresto del 7 maggio

In occasione delle quattro competizioni elettorali che si sono susseguite nell’arco temporale dell’ indagine (tra il 2021 e oggi) , vale a dire le elezioni amministrative di Savona (ottobre 2021), le elezioni amministrative di Genova (giugno 2022) le elezioni politiche nazionali (25 settembre 2022) e le elezioni amministrative di Ventimiglia e Sarzana (maggio 2023), il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti “pressato dalla necessità di reperire fondi per affrontare la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione, i propri poteri e il proprio ruolo, in favore di interessi privati, in cambio di finanziamenti, reiterando il meccanismo con diversi imprenditori” aveva scritto la gip Paola Faggioni nell’ordinanza di custodia cautelare con cui il 7 maggio aveva disposto l’arresto ai domiciliari per l’allora presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oltre che di Aldo Spinelli (finito anche lui ai domiciliari e Paolo Signorini (che era stato portato e in carcere dove è rimasto oltre due mesi).

Per l’accusa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti avrebbe accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro a fronte dell’impegno – di “trovare una soluzione” per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell’Olmo da “libera” a “privata”.

Nelle oltre 600 pagine di provvedimento gli inquirenti ricostruiscono come sarebbe stata agevolata una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali, di velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent’anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova srl (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.) pendente innanzi al Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, approvata il 2.12.2021, – di assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante (assegnazione avvenuta rispettivamente in data 7.6.22 e in data 19.12.22), – di assegnare a Spinelli un’area demaniale in uso al concessionario Società Autostrade (ASPI). Ancora, sempre secondo quanto ricostruito dai pm, Toti avrebbe agevolato Spinelli nella pratica del “tombamento” di Calata Concenter.

Toti è accusato di corruzione anche in merito alla vicenda Esselunga per aver ottenuto un finanziamento alla campagna elettorale della lista Toti nelle comunali del 2022 in cambio della velocizzazione di alcune pratiche per l’apertura del nuovo supermercato Esselunga di Sestri ponente

Il Riesame e l’interrogatorio boomerang

Toti, che torna libero dopo quasi tre mesi, si era fatto interrogare dai pm che ne hanno chiesto e ottenuto l’arresto per oltre 9 ore, ma quell’interrogatorio si è rivelato un boomerang, almeno secondo il tribunale del Riesame che l’11 luglio aveva ribadito che per Toti c’era il rischio di reiterazione del reato. Nel provvedimento di 33 pagine i giudici avevano scritto che nell’interrogatorio Toti “non ha ammesso nulla di rilevante”. O, meglio, ha ammesso ciò che nitidamente emergeva dalle intercettazioni senza aggiungere altro, anzi, infarcendo di “non ricordo” le richieste dei pm di spiegazioni ulteriori.

E sopratutto, ha ammesso “i fatti” contestati ma non li ha ammessi “in diritto”, sostenendo che non si trattava di corruzione. “È quasi paradossale che la difesa rivendichi il diritto dell’indagato di ammettere solo “il fatto” e non “il diritto”, quasi che la qualificazione giuridica delle condotte integranti estremi di reato sia appannaggio dell’indagato – aveva scritto il giudice Massimo Cusatti – Si pensi, solo a titolo di esempio, a taluno che confessi di essersi impossessato di una cosa altrui ma pretenda che non si tratti di un furto,

La nuova accusa di finanziamento illecito

Il 18 luglio Toti ha ricevuto una seconda ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l’accusa di finanziamento illecito (reato per cui è indagato a piede libero l’editore di Primocanale Maurizio Rossi). In sintesi, secondo l’accusa in vista delle elezioni comunali del 2022 il comitato Toti ha firmato con Rossi un contratto (o meglio 4 contratti separati) del valore di 5mila euro complessivi più iva che dovevano corrispondere a 500 passaggi sul maxi schermo di Terrazza Colombo. Invece ne sono passati oltre 6000 per un valore economico di 60.000 passaggi.

Tolti i 500 “da contratto”, secondo gli investigatori Toti ha beneficiato di oltre 55mila di pubblicità gratis o, meglio di finanziamento illecito in quanto secondo quanto sostengono gli investigatori grazie alle intercettazioni, quei passaggi li ha pagati Esselunga.

Le dimissioni da governatore

Alla fine Toti ha dovuto fare una scelta di fronte a una situazione ormai insostenibile: da un lato il rischio di restare ai domiciliari a lungo, fino a un anno, dall’altro una Regione che avrebbe dovuto continuare ad essere governata senza di lui da un presidente ‘facente funzioni’. E così ha preso carta e penna e venerdì 26 luglio ha consegnato una lettera di dimissioni al suo avvocato Stefano Savi che attraverso l’assessore Giacomo Giampedrone è stata portata all’attenzione del presidente ad interim Alessandro Piana. Le dimissioni sono state allegate all’istanza presentata lunedì dall’avvocato Savi che hanno portato alla sua liberazione dopo 86 giorni.

Adesso Toti è di nuovo un uomo libero. Ha confermato che non si ricandiderà in Regione Liguria. E in autunno per lui comincerà il processo.