Inchiesta corruzione in Liguria, gli audio delle telefonate tra Toti e Spinelli: “Devo venirti a trovare”

Genova. Il piano regolatore portuale, la diga foranea, le imminenti elezioni, i finanziamenti, soprattutto. Dopo mesi in cui le conversazioni tra Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini, principali indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, sono state trascritte, adesso arrivano anche gli audio.

I passaggi salienti delle intercettazioni sono stati appena depositati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta deflagrata il 7 maggio scorso, che aveva fatto finire ai domiciliari l’ormai ex presidente della Liguria e il patron del porto 84enne Spinelli, in carcere l’ex presidente dell’Autorità portuale di Genova e Savona Paolo Emilio Signorini. Il materiale è stato messo a disposizione delle difese in vista del processo immediato che partirà per tutti e tre gli imputati il prossimo 5 novembre.

Audio che forniscono elementi ancora più chiari, rispetto alle parole scritte (e trascritte dagli inquirenti), della tipologia di rapporti che intercorrevano tra Toti, Signorini e Spinelli. Rapporti che secondo la procura erano incentrati sul “do ut des”, richieste di soldi da parte dei primi in cambio di favori e accelerazioni delle proprie pratiche per il secondo.

Spinelli a Toti: “Fai un po’ di press… quando c’è il nuovo piano regolatore?”

I tre estratti riguardano altrettante telefonate intercorse tra Toti e Spinelli e tra Toti e Signorini tra il 2021 e il 2022. La più recente è del 2022: “A proposito di finanziamenti, mo ti devo venire a trovare”, è una delle frasi finite nel mirino degli inquirenti, frase che l’ex presidente della Regione pronuncia ridendo. E scio Aldo gli risponde allo stesso modo: “Stai bravo – risata – Fai un po’ di press…adesso quando c’è il nuovo piano regolatore?”. E Toti: “Eh, devo parlarne con Signorini, lo vedo adesso che andiamo insieme a Dubai per Expo. Vieni se vuoi, sali su un aereo e vieni”, replica l’allora governatore ligure al “ma vengo anche io” dell’imprenditore portuale.

Toti a Signorini: “Quando portiamo sta proroga in comitato?”

Nel settembre del 2021 c’è invece la telefonata tra Toti e Signorini in cui il primo dice al secondo l’ormai famosa frase: “Io sono buttato in barca da Aldo, quando glielo portiamo sta proroga in comitato che così poi Bucci, possiamo ragionare…”. La proroga è quella della concessione del Terminal Rinfuse: “Digli di stare tranquillissimo – risponde Signorini – nel giro di due settimane facciamo tutto. Se di una cosa non sono sicuro non la dico”. Toti riferisce a Spinelli, che in sottofondo sottolinea che “due settimane sono tante”. Poi altre risate: “Vabbè, vediamo di farlo il prima possibile, fammi sapere come stai, ciao Paolo”, si congeda Toti. “Va bene, saluta Aldo”, è il commiato di Signorini.

Toti a Spinelli: “Devo venirti a trovare, sennò qui le elezioni finiscono”

Sempre al settembre 2021 risale la telefonata in cui si parla della gara per la realizzazione della nuova diga foranea, e in cui Toti esplicitamente chiede a Spinelli di poterlo andare a trovare “perché sennò qui le elezioni finiscono”. Al centro, per gli inquirenti, i finanziamenti: “Ma la diga è fatta, è già in gara, sappiamo anche chi la fa…”, dice Toti a Spinelli, che chiede lumi sulla situazione. “Speriamo che la vincano quelli del ponte”, replica l’imprenditore portale, mentre Toti, dopo avere sottolineato che “non posso dirti chi la vince”, aggiunge che “secondo me vincono Salini e Fincantieri”. Che sono poi, effettivamente, “quelli del ponte”. E poi Aldo Spinelli: “Ci vediamo giovedì noi però bisogna che porti anche il sindaco, ci vediamo noi prima”, e Toti: “Tanto domani va tutto eh, va la proroga, però ti devo venire a trovare che qua se no finiscono le elezioni”.

