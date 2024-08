Esselunga, i dirigenti della Regione: “La riunione con Cozzani era un’anomalia: indicava l’interesse diretto di Toti alla pratica”

Genova. Il 27 aprile 2023 nella sala giunta della Regione Liguria Matteo Cozzani aveva convocato una riunione tra tecnici a cui partecipavano anche i progettisti di Esselunga per discutere sui lavori di adeguamento idraulico dell’argine destro del torrente Chiaravagna, il cui via libera sarebbe stato indispensabile affinché Esselunga ottenesse l’ok al progetto del nuovo supermercato di Sestri ponente.

Come hanno spiegato i dirigenti della Regione Liguria che a quella riunione hanno partecipato, non era assolutamente abituale che si facessero quel tipo di riunioni, ma soprattutto che si facessero in sala giunta (e non negli uffici dei tecnici) e che vi partecipasse il capo di Gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani (che dopo l’arresto si è dimesso dall’incarico), che di competenze tecniche in materia idraulica ovviamente non ne aveva.

A spiegare in dettaglio la vicenda agli investigatori, come emerge dalle recenti carte dell’inchiesta, è Roberto Boni, dirigente unità organizzativa Assetto Territorio della Regione Liguria. Quel tipo di riunioni “è extra procedimentale – ha spiegato quando è stato sentito il 24 luglio – Ritenevo queste riunioni inutili dal punto di vista del merito tecnico. Il fatto che fossero convocate da parte del Capo di Gabinetto veniva da noi interpretato come se fossero convocate da parte del Presidente Giovanni Toti. A queste riunioni non è mai stato presente l’Assessore competente Giampedrone, e ciò rafforzava la nostra percezione, ossia che fossero volute dal Presidente in quanto di suo interesse”. Boni ha ribadito che “Il fatto che Cozzani convocasse queste riunioni e vi partecipasse pur non avendo nessuna competenza tecnica, ma come politico, ci faceva percepire ancora di più l’interesse su questa pratica da parte del Presidente”.

La pratica in questione, ha spiegato il dirigente avrebbe al limite potuto richiedere una riunione tra tecnici ma non serviva la parte politica visto che non era necessario modificare alcuna norma per arrivare a un’approvazione: “Era una pratica con una complessità tale da rendere sicuramente utile un incontro con i tecnici da concordare e svolgere presso i nostri uffici, anche per dissipare dubbi tecnici ma non era una pratica che richiedeva un intervento politico non dovendosi configurare competenze di quel livello come ad esempio eventuali modifiche normative o di pianificazione regionale”.

E ha aggiunto: “Era un’anomalia che potrebbe anche essere percepita come una pressione indebita che però nel caso specifico non ha avuto alcun effetto” chiarendo che la sua posizione lavorativa con un contratto a tempo indeterminato lo rendeva e lo rende totalmente indipendente dalla giunta.

Anche la dirigente del settore suolo e difesa della Regione Liguria Cinzia Rossi ha confermato alla guardia di finanza che “non era la prassi” organizzare una riunione di quel tipo in sala giunta. E che quando ha ricevuto la convocazione da parte di Matteo Cozzani è rimasta “abbastanza sorpresa perché non era una pratica così complessa”

Come è emerso dall’informativa depositata dalla guardia di finanza sulla vicenda delle pratiche “velocizzate” secondo l’accusa a favore di Esselunga, subito dopo il via libera che aveva seguito la vicenda inviando numerosi messaggi ai vari dirigenti regionali che sollecitare le approvazioni, aveva mandato direttamente un messaggio a Francesco Moncada.

“Avevo promesso che sarebbe arrivata entro lunedì” aveva scritto Cozzani a Moncada dopo che Toti aveva detto al suo capo di Gabinetto di aggiornare il manager.“Quella roba è Sestri?” chiedeva Toti a Cozzani. E dopo la risposta affermativa di quest’ultimo aggiungeva: “Bene, giralo a Chicco, va”. E Moncada aveva così commentato la buona notizia: “L’unione delle visioni è sempre vincente”.

Quella che per Moncada è un’unione delle visioni, tuttavia, per l’accusa è corruzione visto che secondo quando sostenuto dai pm in cambio della velocizzazione di diverse pratiche rispetto al nuovo supermercato di Sestri ponente il comitato Toti ha ricevuto un finanziamento illecito al suo comitato di circa 60mila attraverso il pagamento occulto degli spot elettorali trasmessi sul maxichermo di Terrazza Colombo.