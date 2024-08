Paura in un appartamento a Cornigliano: 34enne aggredisce la compagna e le punta contro un coltello

Genova. Un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla polizia dopo avere aggredito la compagna minacciandola di morte con un coltello.

È successo la mattina di sabato scorso a Cornigliano, a chiamare il 112 è stato un parente della coppia. La lite è scoppiata proprio davanti a lui, e nel vederla degenerare ha deciso di chiedere aiuto al numero unico di emergenza denunciando di avere visto il 34enne picchiare e minacciare di morte la donna impugnando un grosso coltello da cucina.

Nell’abitazione nel giro di pochi minuti è arrivata una volante del commissariato di Cornigliano. Gli agenti hanno bloccato l’aggressore e sequestrato il coltello mentre la donna, sotto choc ma fortunatamente non ferita in modo grave, è stata accompagnata all’ospedale Micone con un graffio sul collo e un dolore alla testa.

Il 34enne è stato denunciato per il reato di minacce aggravate e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente, visto che in casa è stata trovata anche una dose di hashish.