Entra in un bar armato di coltello e aggredisce una donna: arrestato

Genova. Un uomo di 34 anni è stato arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate per avere aggredito una donna armato di coltello in un bar di Cornigliano ed essersi poi scagliato contro i poliziotti intervenuti.

I fatti risalgono a domenica mattina intorno alle 7.30, quando una volante è stata inviata nei pressi di un bar di via Cornigliano per una segnalazione di lite. Quando sono arrivati sul posto gli agenti hanno scoperto dai presenti che un uomo poco prima aveva aggredito una donna scappando a piedi.

Poco dopo, mentre controllavano le vie vicine, sono stati avvicinati da una donna che ha indicato loro il 34enne riferendo che poco prima aveva tentato di entrare nel bar con un coltello. I poliziotti si sono avvicinati e l’uomo ha reagito violentemente, prima con insulti e poi con calci e gomitate.

Gli agenti sono riusciti bloccarlo, lo hanno arrestato e trasferito in questura. Lunedì mattina è stato sottoposto a direttissima.