Coppa Italia: il derby Genoa-Sampdoria ai sedicesimi di finale

Genova. Con la vittoria della squadra di Pirlo contro il Como e quella contro la Reggiana di quelli di Gilardino, ora la possibilità diventa realtà: torna il Derby della Lanterna, sarà Genoa-Sampdoria ai sedicesimi di finale di Coppa Italia che, salvo stravolgimenti, dovrebbe essere il 25 settembre a orario da definire.

Una gara che manca ormai dal 30 aprile 2022, quella vinta dai blucerchiati con la rete di Sabiri con i rossoblù da lì vicini alla retrocessione in Serie B. Ma quella partita divenne iconica soprattutto per un episodio: la parata di Audero sul calcio di rigore battuto da Criscito allo scadere. Un gesto eroico che ha collocato il portiere blucerchiato nella hall of fame della stracittadina.

L’anno successivo, quando i grifoni sono riusciti subito a tornare in Serie A, è stata la Samp a scendere di categoria facendo quindi slittare ancora l’appuntamento. Quindi, nell’ultima stagione, la salvezza dei rossoblù e allo stesso tempo la battuta d’arresto dei doriani ai playoff, sconfitti subito dal Palermo.

L’ultimo precedente in Coppa Italia risale al 20 novembre 2020 con la vittoria del Genoa per 3-1 con doppietta di Scamacca e gol di Lerager. Per la Sampdoria era andato a segno Verre.

La città, quindi, tornerà a vivere una delle partite più emozionanti del panorama calcistico italiano. Due tifoserie appassionate pronte a sfidarsi in campo e sugli spalti: la categoria conta relativamente, il derby è sempre il derby.