Genova. Estate di grandi lavori sul fronte dell’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche a Genova: da ponente a levante, da giugno a oggi, si sono susseguiti diversi interventi, autorizzati dal Comune, da parte delle principali società di distribuzione per la realizzazione di stalli dedicati all’approvigionamento delle vetture green.

Una notizia che piace sicuramente a chi ha deciso di investire in questo tipo di veicoli, magari approfittando dei bonus messi a disposizione anche dalle amministrazioni locali, ma che fa alzare gli scudi a molti residenti: il punto è che per creare gli spazi per i parcheggi di ricarica è necessario, spesso, sacrificare altri stalli di sosta.

Nella maggior parte dei casi segnalati alla nostra redazione negli ultimi due o tre mesi le colonnine di ricarica sono state ricavate laddove si trovavano parcheggi “bianchi”, gratuiti, o comunque blu area gratuite per i residenti.

Corso Magellano a Sampierdarena, via Milano a San Benigno, via Cordanieri a Pra’, largo Merlo a Quezzi: sono solo alcuni degli interventi più recenti. Le “insegne” sono soprattutto quelle di Duferco, che ha annunciato un piano da 4000 punti ricarica entro fine anno su scala nazionale e che ha in gestione il servizio di Car Sharing cittadino, ma anche EnelX, Becharge, Electrip, Greenflux o altre realtà legate al trasporto pubblico (Rfi) o alla Gdo (Coop Esselunga).

Sul territorio del Comune di Genova, secondo le ultime rilevazioni, esistono 231 punti di ricarica, di cui 42 aggiunti nel periodo tra il giugno 2023 e il giugno 2024. Mancano dunque all’appello tutti i nuovi stalli realizzati nel corso di quest’estate. La maggior parte dei caricabatterie sono TYPE2.

Uno dei rilievi che vengono avanzati dai detrattori è che , soprattutto nei quartieri periferici – dove le auto elettriche sono meno diffuse – spesso gli stalli con colonnine di ricarica restano vuoti e inutilizzati. Ma anche in centro città gli impianti non sono sempre sfruttati e questo è dovuto al fatto che l’infrastruttura raramente consente ricariche ultrarapide, quelle necessarie a un utente di tipo occasionale. La maggior parte degli impianti a Genova ha una potenza tra i 3 e 22 kw. Solo pochissimi superano i 100 kw.

Per quanto riguarda il bacino di utenza, il numero delle auto elettriche in circolazione a Genova è quasi raddoppiato dal 2022 al 2023, cresciuto del 44,90% nel capoluogo ligure. Nel 2022 sono state l’1,75% del totale, mentre nel 2023 le auto elettriche sono state il 2,77% del totale. Nel 2023 la velocità è rallentata, anche a livello nazionale. La Liguria resta comunque una delle regioni italiane dove si vendono meno auto elettriche insieme a Valle D’Aosta, Calabaria e Campania.

A livello amministrativo la volontà del Comune di Genova è chiara, ridurre le emissioni inquinanti, e passa dall’agevolazione della rete di ricarica alla messa a disposizione di contributi. Tuttavia il bando per il rinnovo del parco mezzi privato pubblicato nel 2022 non ha avuto grande successo nonostante la possibilità, per un cittadino, di avere fino a 9000 euro di bonus per il passaggio da un’auto ad alimentazione termica a una elettrica.

D’altronde anche il Pums approvato dal Comune nel 2019, oltre alla completa elettrificazione dei mezzi pubblici prevista nel 2025, individua con grande chiarezza la necessità di incentivare la mobilità elettrica privata, principalmente con infrastrutture di ricarica e adeguate incentivazioni.