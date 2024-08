Coastal Rowing, Genova si appresta ad ospitare un campionato mondiale di altissimo livello

Genova. Il campionato mondiale di Coastal Rowing, in programma meno di due settimane a Genova, vedrà la partecipazione di atlete e atleti di altissimo livello, molti dei quali hanno recentemente gareggiato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, portando così nel capoluogo ligure un’importante esperienza olimpica.

Nel singolo maschile (CM1x) spiccano nomi come Mohamed Mohamed Kota dell’Egitto, che si è classificato 16° nel doppio pesi leggeri a Parigi. Dall’Italia, Davide Mumolo, riserva a Parigi, atleta di alto profilo che porta il suo talento nella sua città natale, Genova. Presente nella spiaggia di San Nazaro anche l’americano Christopher Bak, già campione mondiale di endurance e beach sprint, e l’inglese Charles Cousins, il quale vanta un glorioso 5° posto alle Olimpiadi di Londra 2012.

Nel singolo femminile (CW1x) sarà presente Emma Twigg, atleta neozelandese capace di brillare con una medaglia d’argento a Parigi 2024. Grande esperienza anche per Katharina Lobnig dell’Austria, con un 3° posto a Tokyo e un 10° a Parigi. La sua esperienza e la sua grinta sono ben note, così come la sua collaborazione con la sorella Magdalena, compagna di equipaggio a Genova. Diana Dymchenko, azera, ha concluso al 17° posto nel singolo a Parigi e ha collezionato già diversi titoli mondiali nel coastal rowing. Anche Monika Dukarska dall’Irlanda, 11° a Tokyo nel due senza, e l’olandese Janneke van der Meulen, pluricampionessa mondiale, sono pronte a dare battaglia.

Passando al doppio maschile (CM2x), i Paesi Bassi si presentano con un team di altissimo profilo composto da Finn Florijn e Lennart van Lierop, campioni olimpici nel quattro di coppia a Parigi. Jan van der Bij, anch’egli olandese, ha conquistato la medaglia d’argento nell’otto maschile a Parigi. La Nuova Zelanda è rappresentata da Joseph Sullivan, che oltre ad essere stato campione olimpico a Londra 2012, ha anche vinto l’America’s Cup nel 2017. Inoltre, il duo svedese Dennis Gustavsson e Eskil Borgh, avendo già conquistato due titoli mondiali nell’endurance in doppio rappresenta una minaccia per tutti i concorrenti.

Nel doppio femminile (CW2x) si segnala la presenza di Karolien Florinjn, medaglia d’oro a Parigi 2024 nel singolo femminile per i Paesi Bassi, imbattuta in questa disciplina da ben tre anni. In gara anche Valentina Rodini, atleta azzurra già protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha conquistato una storica medaglia d’oro nel doppio pesi leggeri per l’Italia. Presente a Genova anche Marieke Keijser, sempre olandese, bronzo a Tokyo nel doppio pesi leggeri.

Nel quattro di coppia maschile (CM4x) la Spagna schiera Rodrigo Conde Romero, quinto classificato nel doppio a Parigi, mentre l’Italia può contare su Giacomo Gentili, strepitosa medaglia d’argento nel quattro di coppia a Parigi, e Pietro Ruta, ottimo bronzo nel doppio pesi leggeri a Tokyo. Due atleti Azzurri che hanno il desiderio di confermarsi nelle acque di Genova.

Nel quattro di coppia femminile (CW4x) nelle acque genovesi saranno presenti le neozelandesi Francis Brooke e Lucy Spoors, campionesse olimpiche a Parigi 2024 nel doppio e medaglia d’argento a Tokyo. Attenzione anche all’equipaggio ucraino composto da Yevheniia Dovhodko, Kateryna Dudchenko, Darya Verkhogliad e Anastasia Kozhenkova, quinte nel quattro di coppia nelle acque parigine.

Queste atlete e questi atleti olimpici, con le loro storie di successi e determinazione, arricchiranno il Campionato Mondiale di Genova, innalzando ancora di più il livello di questa doppia kermesse mondiale.