Cinema, “Strade maestre” di Sergio Maifredi sarà proiettato alla mostra di Venezia

Genova. Anche il secondo film di Sergio Maifredi “Strade Maestre” sarà proiettato al Lido di Venezia, dopo “Vite non calcolate”. In occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, nell’ambito dell’evento di premiazione della 3ª edizione del Premio collaterale ufficiale “Cinema&Arts”, ideato da Alessio Nardin e curato da Kalambur Teatro, Associazione culturale Ateatro con la collaborazione dell’ Accademia Eleonora Duse-Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative e con il sostegno della Banca Prealpi San Biagio, giovedì 5 settembre 2024 alle ore 16.30 all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, sarà presentato in prima assoluta il film “Strade Maestre” di Sergio Maifredi e Ruggiero Torre con i maestri del teatro Eugenio Barba, Stefan Kaegi, Antonio Latella, Ariane Mnouchkine, Thomas Ostermeier, Milo Rau, Peter Stein, Krzysztof Warlikowski in dialogo con Corrado d’Elia e Sergio Maifredi. Produzione Compagnia Corrado d’Elia e Teatro Pubblico Ligure/Sergio Maifredi. Il film “Strade Maestre” è stato preceduto dall’edizione dell’omonimo libro, edito da Cue Press. «”Strade Maestre” – dichiara Sergio Maifredi – è il mio secondo film. Dopo trentacinque anni teatro, sento che questo modo di lavorare, con un mezzo diverso, sia complementare alla mia idea di teatro come “storia da raccontare”: una porta che si apre, una nuova possibilità di trovare libertà di narrazione».

Il premio collaterale “Cinema&Arts” si focalizza sulla interazione e la presenza di diverse arti nel cinema contemporaneo e, specie in questo tempo storico, la commistione tra cinema e diverse forme di manifestazioni artistiche, con un occhio di riguardo per la musica e le arti performative dal vivo.

Il film “Strade Maestre” unisce cinema e teatro. A inizio 2020 scatta la chiusura dei teatri in Italia. Siamo in pieno lockdown. È dalla seconda guerra mondiale che i teatri non restano chiusi forzatamente così a lungo. Due registi, due uomini di teatro, Corrado d’Elia e Sergio Maifredi, decidono di mettersi in viaggio, in un tempo in cui viaggiare pare impossibile, per porre le grandi domande sul senso del proprio lavoro a quei registi che loro sentono come propri punti di riferimento: Eugenio Barba, Stefan Kaegi, Antonio Latella, Ariane Mnouchkine, Thomas Ostemeier, Milo Rau, Peter Stein e Krzysztof Warlikowski. Domande rese urgenti dal vuoto che si sta vivendo. In cerca di risposte che forse solo i grandi maestri del teatro in Europa forse possono tentare di dare.

«Il momento di fermo obbligato – dichiarano Corrado d’Elia e Sergio Maifredi – è stato però solo lo stimolo, l’impulso decisivo per una riflessione che in realtà maturavamo da tempo. Da artisti, da uomini di teatro, portavamo già in noi carichi di dubbi e di domande, sul presente e sul teatro, cui si aggiungeva ora un futuro quanto mai indeterminabile e informe. Ecco allora, come per istinto, per nostra natura, la decisione di tornare alla fonte, a quelle grandi personalità del teatro europeo che sono state e ancora rimangono, per noi e per il nostro modo di intendere il teatro, punti di riferimento essenziali. Confrontarci con loro, nelle loro case, nei loro teatri, alle più diverse latitudini d’Europa, indagare il senso stesso del fare teatro, la sua forma, i metodi, le modalità e le nuove strade, ci avrebbe aiutato a trovare le chiavi per comprendere meglio noi stessi e il nostro tempo, ponendo le basi del nostro domani. Alla fine, andare a loro, all’origine, è stato per noi come tornare a casa, alla casa di quel teatro che abbiamo scelto, a quel destino di artisti cui siamo stati chiamati. Vita e teatro ancora una volta indissolubilmente legati insieme, in una ispirazione vicendevole. Un racconto privato, per rimettere in sesto un tempo fuori cardine».

È nata così un’antologia di viaggio e di pensiero rivolta, concludono d’Elia e Maifredi «a chiunque stia cominciando un cammino nell’arte del teatro, ma anche e soprattutto a quanti intendano indagare, in qualunque campo, il senso e la dimensione contemporanea dei Maestri, in relazione al nostro tempo e alla nostra società».

BIOGRAFIE

Corrado d’Elia è attore, regista e autore. Nasce a Milano nel 1967 e si diploma presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Come attore è vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Hystrio, il Premio Nazionale Franco Enriquez, il Premio Internazionale Luigi Pirandello, il Premio della Critica Italiana, il Premio Internazionale Franco Cuomo. È stato direttore artistico di numerosi teatri, stagioni e di rassegne teatrali in tutta Italia ed è fondatore e direttore artistico della Compagnia Corrado d’Elia e di Teatri Possibili. È autore dei libri “Io, Moby Dick” (Ares Edizioni, 2022), “Strade maestre. I maestri del teatro contemporaneo” (con Sergio Maifredi, Cue Press Editore, 2023), “Io, Vincent van Gogh” (Skira Editore, 2024).

Sergio Maifredi, regista, dirige spettacoli, festival e teatri. Presidente e direttore artistico di Teatro Pubblico Ligure da lui fondato nel 2007. Premio della critica per la miglior regia nel 2008. Medaglia di benemerito della Repubblica di Polonia nel 2012. Nel 2023 per la Fondazione Wisława Szymborska di Cracovia e Istituto Adam Mickiewicz di Varsavia dirige lo spettacolo “Ascolta come mi batte forte il tuo cuore” e cura la mostra “La gioia di scrivere – Wisława Szymborska 1923 2023”. Nel 2024 con Ermanno Cavazzoni dirige il film “Vite non calcolate”, presentato in concorso al Biografilm Festival di Bologna e proiettato in occasione di 80º Festival Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia. In Europa ha lavorato al Teatr Nowy di Poznań in Polonia e al Teatro Nazionale di Reykjavìk in Islanda.

Ruggiero Torre, filmmaker, nasce a Barletta nel 1975. Nel 1999, in collaborazione con il Comune di Barletta, realizza il documentario “La Disfida di Barletta”, premiato al Festival del Cinema Indipendente di Milano. Nel 2010, firma un video-reportage sulla mostra “La Modernité Élégante” dedicata a Giuseppe De Nittis, allestita al Petit Palais di Parigi. Nel 2017, è regista della trasmissione televisiva “Il Libro Possibile”. Nel 2018 dirige il cortometraggio “L’Oroscopo”, commissionato dall’ASL BAT e dal CSM (Centro di Salute Mentale), presentato in concorso a Lo Spiraglio Film Festival presso il Teatro Maxxi di Roma. Nel 2023, assume il ruolo di Direttore della Fotografia e Video Editor per il DocuFilm “Vite non Calcolate”, diretto da Sergio Maifredi ed Ermanno Cavazzoni, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure.