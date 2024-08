Chiavari, messa in sicurezza dei solai della scuola primaria di Ri Piani

Genova. In corso le operazioni di messa in sicurezza dei solai della scuola primaria di Ri Piani. L’edificio, di piazza Sanfront, è stato oggetto di apposite verifiche e indagini termografiche necessarie a realizzare gli interventi di sistemazione dei solai dei vari piani, grazie all’installazione di un sistema antisfondellamento. Questa mattina il sopralluogo degli amministratori.

“Un investimento di oltre 100 mila euro che va nella direzione tracciata dalla nostra amministrazione: assicurare ai ragazzi ambienti sani, accoglienti e, soprattutto, sicuri in cui poter crescere – spiegano il vicesindaco e l’assessore alla manutenzione – Massima attenzione per tutti i plessi cittadini”.

“Dopo i lavori alle Mazzini, al Soracco, alla GB Della Torre e a Caperana, stanno andando avanti sia gli interventi all’interno dell’istituto di Sampierdicanne, per la riqualificazione e il miglioramento sismico della struttura, che in via Mafalda di Savoia, dove è in corso la costruzione della nuova scuola dell’infanzia delle Mazzini Est. Concluse le fondazioni, la ditta incaricata sta costruendo la struttura portante e il primo solaio” concludono.