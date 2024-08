Chiavari, inaugurato il nuovo parcheggio in via Chiarella

Chiavari. È stato inaugurato oggi, un nuovo parcheggio pubblico adiacente a corso Buenos Aires, precisamente in via Filippo Chiarella.

Con una capienza di 54 posti auto, di cui 2 riservati ai disabili, il nuovo parcheggio rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tutti i residenti chiavaresi, infatti a loro è riservato.

I controlli verranno effettuati dalla Polizia Locale tramite lettura delle targhe. È previsto lo spazzamento meccanizzato dell’area il mercoledì dalle 21 alle 22.

“Più stalli pubblici in zona molto popolata e frequentata, un’opera che è stata realizzata come onere di urbanizzazione di un progetto privato. Stiamo valutando come migliorare ulteriormente via Chiarella, lavorando sulla viabilità e sul decoro, ma anche potenziando la rete del gas. Più servizi a disposizione dei cittadini – spiega il sindaco – In quest’ottica negli ultimi anni, proprio nel tratto di lungomare di Preli, abbiamo aumentato le zone destinate alla sosta: sono circa 250 stalli blu nelle due aree accanto ai campi da tennis e al Torriglia”.