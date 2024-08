Cetacei: il 23 agosto incontro di sensibilizzazione per diportisti e non nel porto di Lavagna

Lavagna. Come riconoscere le varie specie di cetacei del Mediterraneo? Cosa fare nel caso se ne avvisti uno? Chi vive e ama il mare è importante che sappia come sempre comportarsi, in modo da rispettare e tutelare l’ambiente marino.

Venerdì 23 agosto alle 16.30, nella sede del porto di Lavagna, è in programma un momento di sensibilizzazione e informazione aperta ai diportisti e non solo, promossa dal Consorzio PerGenova BreakWater e organizzata da GE.CO Srl, società di monitoraggi ambientali. L’ingresso è libero e gratuito.

Il porto di Lavagna, uno dei più grandi del Mediterraneo e punto di riferimento per numerosi diportisti, è stato scelto per dare avvio a una grande iniziativa di sensibilizzazione, voluta dal Consorzio PerGenova BreakWater, che sta costruendo la nuova diga foranea. Si tratta del primo di una serie di incontri che si terranno nei prossimi anni in diversi porti liguri, dedicati proprio alla conoscenza dei cetacei e di tutti i mammiferi marini.

“Siamo molto felici di ospitare un evento informativo e educativo di così grande valore. Amare il mare significa prima di tutto rispettare e prendersi cura delle sue acque e dei suoi abitanti. Siamo anche molto orgogliosi che il nostro porto sia stato scelto come punto di partenza, perché ancora una volta si sottolinea il ruolo che ha sia in Liguria che in Italia” afferma Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata del porto.

“Quando si naviga, soprattutto in aree marine protette e sensibili come il Santuario Pelagos, occorre necessariamente sapere come comportarsi in caso di incontro di cetacei. Ridurre la velocità, avvicinarsi senza disturbare, non fare schiamazzi, sono le prime accortezze da prendere. Venerdì 23 verranno illustrate tutte le informazioni necessarie e distribuite schede di avvistamento dei cetacei, anche di quelli meno noti, così da fornire una panoramica più completa possibile” spiega Federica Maggiani, amministratrice di GE.CO Srl e relatrice dell’incontro in programma.