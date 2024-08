Centro storico, ultimata la riqualificazione dei giardini della scuola Daneo

Genova. È terminata la riqualificazione dei giardini della scuola primaria Giovanni Daneo, in Salita delle Battistine.

I lavori – realizzati dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Genova sulla base del progetto preliminare presentato dal laboratorio “Io vivo qui – Il giardino dei sogni”, coordinato dall’associazione Radice Comune con la collaborazione dell’architetto paesaggista Francesca Coppola e il coinvolgimento delle classi terze e quarte della scuola – hanno visto diversi interventi.

Tra questi, la realizzazione di una pedana accessibile, la realizzazione di aiuole didattiche con essenze aromatiche e rete di irrigazione automatica, l’installazione di una casetta gioco in legno, il restauro e il ricollocamento delle due panchine esistenti, il restyling della cancellata, la potatura delle piante esistenti e il rifacimento di una porzione di pavimentazione con tecnica “ad opus incertum” con materiale di recupero.

«Un esempio fruttuoso di collaborazione con il territorio che ha consentito, partendo da una bellissima idea progettuale sviluppata con la partecipazione di alcune classi dell’istituto, di rendere più vivibili, belli e accessibili i giardini della primaria Daneo – dichiara l’assessore comunale alle Manutenzioni Mauro Avvenente – Grazie agli uffici del Verde Pubblico, al Municipio e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questi lavori che restituiscono a bimbi, insegnanti e famiglie uno spazio più funzionale e moderno».

«Con questi interventi i giardini della scuola Daneo si trasformano in un’oasi di tranquillità dove i bimbi, sotto lo sguardo amorevole e attento delle loro insegnanti, potranno trascorrere una parte del loro tempo in un ambiente naturale, ricco di stimoli e suggestioni positive – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione Marta Brusoni – Un luogo prezioso per imparare a socializzare all’aria aperta e a scoprire il ciclo della natura, i suoi ritmi e i suoi tempi: un’importantissima lezione di educazione, rispetto e vita che si porteranno dietro per sempre. Grazie davvero a chi ha collaborato a questo splendido progetto».

«Sono molto soddisfatto di questi lavori che consentiranno ai bimbi della scuola Daneo di frequentare i propri giardini non solo in maniera più confortevole, ma anche con una maggiore consapevolezza – aggiunge il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – Infatti, abituarli fin da piccoli a conoscere e rispettare le piante, come sarà possibile fare grazie alle nuove aiuole didattiche, è un’importante innovazione che li farà crescere con i giusti insegnamenti».