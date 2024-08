Ancora violenza in centro storico, tentata rapina a Prè: 24enne ferito a una gamba

Genova. Ancora violenza in centro storico. Un uomo è stato ferito questa mattina nei pressi della Commenda di Prè in quello che è stato inquadrato come un tentativo di rapina non riuscito.

Ad essere aggredito è stato uno straniero di 24 anni che ha riportato una ferita superficiale a una gamba, provocata probabilmente da un coltello o da un altro oggetto affilato.

È successo poco dopo le 10. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia insieme all’automedica del 118 di Genova. Alla fine il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale Galliera e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

A indagare sull’episodio è la polizia che ha raccolto la testimonianza dell’uomo aggredito. Il presunto rapinatore si è dato alla fuga. Per rintracciarlo sarà fondamentale la visione delle immagini delle telecamere.