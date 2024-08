In centro storico inaugura il primo “street food” contadino cittadino

Genova. Dopo l’inaugurazione del mercato contadino, in via del Campo arriva anche l’angolo “street food” a chilometro (quasi) zero.

L’iniziativa è sempre di Campagna Amica Liguria, che a febbraio aveva aperto le porte dei rinnovati locali in via del Campo 9 rosso. Gli stessi che ospiteranno il punto ristoro dei produttori del mercato contadino, preparando ricette che includono gli ingredienti del mercato stesso e creando un menu a tema e stagionale.

Il punto street food aprirà ufficialmente al pubblico sabato 14 settembre alle 17, e resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 20, affiancando dunque l’attività di vendita dei produttori dietro i banchi: salumi, verdure, uova, conserve e formaggi finiranno non soltanto nelle borse della spesa, ma anche in piatti che i clienti potranno ordinare e gustare “espressi”.

In occasione dell’inaugurazione è stata organizzata una festa con musica, degustazioni e la possibilità di provare i piatti.