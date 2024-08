Centro storico tra violenza e spaccio, la Maddalena si mobilita: un’assemblea pubblica per salvare il “cuore” di Genova

Genova. Un’assemblea pubblica in una delle piazze cuore del ‘vero’ centro storico, piazza della Posta Vecchia, per discutere tutti insieme della profonda crisi che sembra attraversare la città vecchia, tra episodi di violenza, spaccio e degrado che negli ultimi tempi hanno raggiunto livelli estremi.

A convocarla è stata l’associazione Amici della Maddalena, che a metà agosto, all’indomani dall’accoltellamento di uno spacciatore a Sottoripa, aveva sottolineato l’importanza di investire in piani a lungo termine per il centro storico genovese. E chiesto, anche, di smettere di invocare l’esercito e in generale di “pensare che la militarizzazione sia ciò che serve”.

“Da una parte il Piano Caruggi e i Patti di sussidiarietà che a oltre 5 anni dalla loro attivazione dimostrano di non incidere minimamente sul territorio del centro storico con un arretramento pari alla condizione drammatica del 2007 – ribadisce l’associazione – dall’altra le proposte securitarie, facili slogan che invocano la militarizzazione del centro storico, in mezzo chi? Abitanti e commercianti abbandonati e sopraffatti dai traffici della criminalità organizzata e le fasce più fragili sempre più ricattabili e assoldabili da chi delinque e cannibalizza da decenni il centro sodico”.

Il nodo della criminalità organizzata è ben noto all’associazione Ama, che sin da quando è nata – nel 2012 – ha collaborato alla definizione di una procedura e di un regolamento univoci per l’assegnazione dei beni confiscati alla famiglia Canfarotta in una maxi operazione iniziata nel 2009 e finita nel 2014. Ribattezzata “Terra di Nessuno” e condotta dalla Dia di Genova e dai carabinieri, aveva portato al sequestro di 115 unità immobiliari tra fondi e appartamenti, tutti di proprietà della famiglia Canfarotta, 96 dei quali sul territorio genovese, 45 nel centro storico, con la maggiore concentrazione proprio nella zona della Maddalena.

Ai tempi il terzo settore si era mobilitato per impedire che i beni confiscati tornassero per vie traverse in mano alla criminalità organizzata o che restassero vuoti e abbandonati a loro stessi. Casa della Legalità, Liberi Cittadini della Maddalena e Associazione Centro Storico Est avevano chiesto all’allora prefetto di Genova di costituire un tavolo cui potessero partecipare Comune, Municipio, associazioni disponibili e gruppi di abitanti del centro storico per mettere a punto una strategia che consentisse di ottimizzare i risultati raggiunti: da un lato individuare gli immobili che potevano essere riutilizzati, dall’altro pensare e promuovere progetti di gestione che fossero effettivamente utili per il centro storico.

Da allora sono passati dieci anni, e per l’associazione Ama è tempo di tornare a sedersi ai tavoli di confronto, coinvolgendo stavolta tutti coloro che vivono e operano in centro storico: “Come andare avanti? Cosa serve per vivere dignitosamente nei nostri amati vicoli?”, si chiedono nella convocazione dell’assemblea, che si terrà sabato 14 settembre alle 18, come detto in piazza della Posta Vecchia. La speranza è che sia partecipata, non solo dai residenti e dagli operatori economici ma da tutti coloro che desiderano contribuire a un effettivo cambiamento.