Centro sportivo di Rivarolo, il nuovo impianto fotovoltaico è pronto per entrare in funzione

Genova. Meno di due anni fa, il Centro Sportivo Foltzer di Rivarolo, in collaborazione con il Comune di Genova, inaugurava uno dei primi sistemi a pompe di calore in Italia, segnando un importante passo avanti nell’efficienza energetica e nella sostenibilità. Oggi, il gestore annuncia con orgoglio il completamento del nuovo impianto fotovoltaico, finanziato per l’80% con i Fondi POR-FESR della Regione Liguria, ulteriore testimonianza dell’impegno continuo verso l’adozione delle energie rinnovabili.

Il sistema fotovoltaico, progettato dall’Ing. Ivan Ruscelloni e realizzato dalla ditta Elettrocampora, è installato sulla copertura della struttura sportiva, coprendo un’area di circa 500 mq. Con 156 pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino da 410 Wp ciascuno e un inverter trifase da 60 kW, l’impianto vanta una potenza nominale di 63,96 kWp. Utilizzando il meccanismo di Scambio sul Posto, l’impianto massimizza l’autoconsumo di energia senza la necessità di sistemi di accumulo, con una produzione annua fino a 64.000 KWh.

“L’installazione di questo impianto fotovoltaico al Centro Sportivo ‘Manlio Bigoni’ non solo supporta il nostro obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e i costi energetici, ma riafferma anche il nostro impegno verso la promozione della salute e del benessere attraverso lo sport,” ha dichiarato Roberta Mariani, Amministratore Unico di Foltzer. “Siamo grati per il sostegno di Regione Liguria e orgogliosi del nostro processo verso la gestione sempre più sostenibile della struttura sportiva. Anticipiamo che nei prossimi mesi saranno completate le opere di efficientamento energetico, con la sostituzione di parte dei serramenti e l’installazione di inverter ad alta efficienza sulle pompe di ricircolo della vasca, che grazie a un sistema innovativo di controllo digitale automatizzato, ridurranno i consumi di energia elettrica di oltre il 50%.”