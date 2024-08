Celano Boxe tornerà nell’ex mercato di Cornigliano, firmato il patto con il Comune

Genova. Celano Boxe avrà di nuovo una casa. La storica palestra di pugilato, attiva dal 1997, avrà in gestione gli spazi dell’ex mercato di Cornigliano di piazza Monteverdi (757 metri quadrati), interessato in questi mesi dai lavori di riqualificazione, dove Celano ha avuto sede finché è stato possibile.

Da ieri è esecutivo il patto di collaborazione con il Comune di Genova, che è fresco di firma e che durerà tre anni.

Paolo Celano, una delle anime di questa associazione sportiva affiliata alla Fpi (Federazione pugilistica italiana) attivissima nel quartiere e che ha tolto dalla cattiva strada tanti ragazzi, dà voce alle emozioni di poter rientrare in un luogo dove stava già svolgendo un lavoro di presidio sociale grazie alla costanza di tanti volontari: “Credo sia la soluzione migliore per tutti. Avevamo sviluppato una serie di relazioni e contatti in una zona di Cornigliano a rischio abbandono ed esclusione a livello sociale. È fantastico perché finalmente riavremo una palestra”.

Oggi Celano è provvisoriamente all’interno di Villa Canepa, dentro la scuola Alessandro Volta, ma le tre sale a disposizione non bastano. Tanto che può capitare di vedere bambini e ragazzi allenarsi all’aperto, ai Giardini Melis. “Questa situazione − confessa Celano − ci sta facendo perdere diversi ragazzi. Erano in 70 con la palestra, oggi sono una trentina. In tanti non vedono l’ora di iscriversi a pugilato. Ce ne siamo resi conto anche durante il centro estivo che stiamo gestando a Coronata, dove abbiamo una cinquantina di bambini”.

Celano lavora anche con le scuole: “Siamo attivi sul fronte dell’attività motoria per i bambini delle elementari e delle medie perché purtroppo ormai non si fa più con costanza”. Il percorso poi porta i ragazzi più motivati a intraprendere una carriera nella nobile arte, sport antichissimo che dà disciplina a chi lo pratica e insegna rispetto e sacrificio. Il patto con il Comune prevede proprio anche attività con le scuole.

Riavere l’ex mercato consentirà a Celano Boxe anche di organizzare eventi. I lavori al mercato saranno terminati entro fine anno se resteranno nei tempi previsti.