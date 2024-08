Rapina a Castelletto: giovane minacciato con un coltello e derubato di smartphone e abiti

Genova. Un uomo di 25 anni originario della Bulgaria è stato denunciato dai carabinieri della stazione della Maddalena con le accuse di ricettazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e concorso in rapina aggravata in riferimento a un episodio avvenuto qualche sera fa a Castelletto.

L’operazione è scattata durante un controllo di routine in centro storico cui partecipava anche personale dell’esercito. Il giovane è stato trovato in possesso di diverse carte di credito intestate ad altre persone, alcune denunciate come rubate da una donna di 22 anni.

Nei minuti in cui i militari erano fermi in strada procedendo con gli accertamenti, un ragazzo di 27 anni originario del Mali che stava passando casualmente in zona si è avvicinato denunciando di riconoscere nel bulgaro la persona che, insieme con altri due uomini e un donna, l’aveva aggredito e rapinato a Castelletto, armato di coltello, portandogli via smartphone, portafoglio e persino gli abiti che indossava.

La vittima era stata accompagnata al pronto soccorso con ferite fortunatamente lievi. Indagini sono in corso per identificare gli altri aggressori, per il 25enne è scattata la denuncia.