Carceri, Bagnasco e Muzio (Forza Italia) in sopralluogo a Pontedecimo

Genova. Questa mattina una delegazione di Forza Italia, composta dal deputato Roberto Bagnasco e dal capogruppo in Regione Claudio Muzio, ha fatto visita alla casa circondariale di Genova Pontedecimo. L’iniziativa rientra nel quadro della campagna nazionale del partito dedicata ai sopralluoghi conoscitivi nelle carceri italiane.

“Questa iniziativa messa in campo da Forza Italia – dichiara Roberto Bagnasco – è una scelta importante, che abbiamo fatto nella piena convinzione di quanto sia assolutamente necessario, per il nostro Paese, fare un salto di qualità per quanto riguarda la condizione delle carceri. È un dovere che il nostro partito ed il governo si sono assunti e che intendiamo onorare fino in fondo, come dimostra la visita di questa mattina”.

“Nella casa circondariale di Pontedecimo – aggiunge Claudio Muzio – è ospitata l’unica sezione carceraria femminile di tutta la Liguria, con detenute per reati comuni, mentre nella sezione maschile sono reclusi condannati per reati sessuali. In totale i detenuti sono circa 160. Uno dei temi centrali che abbiamo affrontato insieme al direttore Paola Penco è quello del recupero e del reinserimento dei carcerati, su cui abbiamo riscontrato grande attenzione e impegno, confermato anche dalla recente assunzione di tre educatori. Una detenuta o un detenuto che escono dal carcere migliori di quando vi sono entrati costituiscono un valore positivo per tutta la comunità. Sotto questo profilo la campagna di Forza Italia assume anche una rilevante valenza sociale”, conclude.