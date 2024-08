Disordini e tensioni nel carcere di Marassi, detenuti si barricano nella sesta sezione

Genova. Pomeriggio di tensioni e disordini nel carcere di Marassi, dove alcuni detenuti hanno preso possesso del piano terra e del primo piano della sesta sezione, barricandosi all’interno, lanciando e rompendo oggetti nelle celle e gettando olio bollente verso gli agenti della polizia penitenziaria.

A denunciarlo è la Uilpa, che ha reso noto che si tratta di cinque detenuti trasferiti nel penitenziario genovese dal Piemonte, tutti sottoposti a particolare regime detentivo perché già protagonisti di disordini avvenuti tra le carceri di Alessandria, Novara, Cuneo e Torino.

Alle 16 la situazione era gestita sia dagli agenti che stavano finendo il turno sia da quelli che stavano prendendo servizio: “Tutto è ancora in corso – spiega Fabio Pagani, segretario regionale della Uilpa – i detenuti hanno messo sottosopra piano terra e primo piano, hanno distrutto le camere detentive, hanno acceso un fuoco e lanciano liquidi bollenti verso il personale della polizia penitenziaria. Uno di loro si è tagliato con una lametta e siamo riusciti a raggiungerlo e farlo medicare, ma restiamo in presidio per evitare che la situazione degeneri con tutti gli agenti disponibili. Va ricordato che a oggi sono oltre 700 i detenuti ristretti a Marassi, ben oltre la capienza”.

Poco prima delle 18 l’allarme era tornato sotto il livello di guardia: “Dopo una lunga mediazione che ha visto coinvolti tutti gli operatori del reparto di polizia penitenziaria disponibili, anche liberi dal servizio, sono rientrati i disordini – ha fatto sapere la Uilpa – Non ci sarebbero stati scontri con gli agenti”.